Ruelles de Limoilou : le plan de la Ville menace le « patrimoine limoulois »

Le Conseil de quartier Vieux-Limoilou craint pour l'avenir de ses ruelles si la Ville va de l'avant avec leur privatisation. Il recommande plutôt la municipalisation ou leur « achat collectif » par le biais d'une fiducie d'utilité sociale, voulant éviter « le morcellement de ce patrimoine » distinctif et en assurer une vocation communautaire.

Le conseil de quartier entérinera mercredi une série de recommandations faites à la Ville, fruit d'un travail de recherche et d'analyse réalisé sur plusieurs mois.

Également inspiré d'un dialogue avec les résidents au gré des séances du conseil de quartier, le document se veut une réplique à la proposition faite par l'administration municipale, au printemps dernier. Cette dernière invitait alors les Limouloises et les Limoulois à constituer des comités dans le but de racheter leurs ruelles et d'en assurer la gestion.

Cette solution représente un risque , selon le conseil de quartier.

Le Vieux-Limoilou compte 170 ruelles, dont 129 seraient sous la gouverne de Revenu Québec à titre de bien sans maître, c'est-à-dire sans propriétaire connu.

Privatisation

Même si les comités pourraient prendre la forme d'organisations sans but lucratif ou de coopératives, Raymond Poirier, président du conseil de quartier, croit qu'il n'y aurait pas de garanties que les ruelles ne seraient pas privatisées pour en faire de plus grandes cours privées , par exemple, ou encore transformées pour le bénéfice d'un petit groupe de personnes.

La solution proposée par la Ville de Québec invite au morcellement de ce patrimoine que sont les ruelles du quartier, ce qui peut représenter un risque bien concret à la préservation des espaces pour l’avenir.

Et même si tous les citoyens avaient de bonnes intentions et respectaient l'esprit communautaire associé aux ruelles, poursuit-il, il constate que plusieurs d'entre eux craignent une charge de travail trop importante associée à leur gestion.

On estime que ça met énormément de poids sur les comités de ruelles. Ça les force à se constituer en OBNL ou en coops, à gérer du patrimoine, à gérer des assurances responsabilité, à gérer un organisme plus formel , explique M. Poirier.

Des comités de ruelles existent déjà, rappelle-t-il, mais n'ont pas nécessairement à assumer toutes les responsabilités, n'étant pas propriétaire des lots. Ces comités servent généralement à dynamiser les ruelles ou à les verdir. Le conseil de quartier croit que la tâche des groupes de bénévoles est déjà lourde de simplement prendre en charge l'animation de ces lieux communs.

Des ruelles de Limoilou, comme celle derrière l'école primaire Saint-Fidèle, ont été décorées par des fresques.

Un patrimoine

Le quartier Vieux-Limoilou abrite quelque 170 ruelles, dont 129 sont actuellement sous tutelle de Revenu Québec. Considérées comme des biens sans maître, c'est-à-dire sans propriétaire connu, ces ruelles sont à la charge du ministère.

Cette situation a récemment compliqué la vie de plusieurs groupes de citoyens bénévoles préparant, par exemple, des projets de verdissement dans les ruelles. Malgré des subventions disponibles à la Ville de Québec, ces projets sont demeurés en attente d'approbation chez Revenu Québec, figeant l'initiative citoyenne.

La situation actuelle est un statu quo, où tous reconnaissent l’importance des ruelles dans le tissu social du quartier, mais où personne ne souhaite en prendre la charge et la responsabilité civile, et cela, peu importe leur statut juridique.

Interpellée, la Ville a lancé une réflexion et a abouti avec la solution présentée le printemps dernier. La privatisation, selon Raymond Poirier, est toutefois une option qui favorise davantage l'administration municipale. La solution est simple pour la Ville, mais il faut que ce soit simple aussi pour les citoyens.

Le conseil de quartier, dans son argumentaire, rappelle que les ruelles ont le potentiel d'aider la Ville à verdir et à améliorer la qualité de l'air de Limoilou. Cette appropriation [des ruelles] pour fins environnementales est jugée d’autant plus urgente par les personnes résidentes en regard des conclusions des divers rapports publiés en 2023 concernant la qualité de l’air du secteur Limoilou , peut-on lire dans le document de recommandations.

Le parc Roland-Beaudin est le point central de trois ruelles du quartier Vieux-Limoilou.

Municipalisation à privilégier

Dans son document de travail, le conseil de quartier déplore que le projet de rachat individuel imaginé par la Ville ne tienne compte que des ruelles sous la responsabilité de Revenu Québec, et non de l'ensemble des 170 ruelles du quartier.

Il estime aussi que la Ville de Québec n'a pas évalué tous les scénarios liés à la municipalisation. Déneigement, entretien, gestion courante, assurances, travaux de réfection : le conseil de quartier reconnaît que les responsabilités sont nombreuses, tout comme les coûts qui y sont associés.

Il croit néanmoins qu'il revient à la Ville d'en prendre la responsabilité civile et d'en être propriétaire, quitte à cogérer les infrastructures et diverses tâches avec les comités de ruelles.

Dans sa proposition du printemps dernier, Raymond Poirier souligne que la Ville a pris pour acquis qu'elle prenait l'ensemble des responsabilités à sa charge, et non seulement la responsabilité civile. À cet égard, M. Poirier est d'avis qu'il y a une marge de manœuvre à explorer du côté de la municipalisation. Il y a d'autres scénarios, il y a d'autres modèles qui existent. L'analyse qui a été faite doit être poussée plus loin.

Les ruelles font partie des aménagements urbains qui distinguent le quartier Vieux-Limoilou, selon son conseil de quartier.

Une fiducie?

Si la municipalisation devenait hors de question après l'analyse de ces scénarios, le conseil de quartier demande à la Ville de considérer la mise en place d'une fiducie d'utilité sociale ou du moins une forme de rachat collectif des ruelles.

L’achat collectif, pour et par la communauté, devrait permettre aux citoyennes et citoyens de réaliser des projets de déminéralisation, de verdissement et d’aménagement dans les ruelles, selon divers paramètres, et de profiter d’une gestion globale et mutualisée , peut-on lire dans le document.

Une fiducie permet de dire : on prend ces territoires-là et on les protège. Les ruelles vont rester des ruelles.

Un certain cadre réglementaire pourrait être mis en place pour assurer une uniformité, alors que des fonds seraient injectés par la Ville dans la fiducie pour permettre au comité de gestion d'en assurer la charge et l'entretien.

Ça nous a semblé intéressant parce que ça nous ramène vers le collectif, c'est la communauté qui achète les ruelles, pour et par les Limoulois. Ce n'est pas une déresponsabilisation [complète] de la Ville. La mise en place et structure et ça prendrait un appui financier de la Ville , précise Raymond Poirier.

Selon le modèle qui sera établi pour le Vieux-Limoilou, le conseil de quartier croit qu'il pourrait ensuite s'appliquer à d'autres quartiers ayant des ruelles, comme Maizerets, Montcalm ou Saint-Sauveur.

La Ville affirme de son côté qu’elle n’a pas terminé son analyse du dossier. Elle n’était pas en mesure mercredi de fournir une évaluation des coûts d’une prise en charge municipale.