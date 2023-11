L'administration de Valérie Plante dépose mercredi un budget équilibré de 6,99 milliards de dollars qui prévoit des hausses d'impôt foncier de 4,6 % pour les immeubles non résidentiels et de 4,9 % pour les immeubles résidentiels.

Au surlendemain de la controverse entourant la démission de Dominique Ollivier comme présidente du comité exécutif, la mairesse Valérie Plante a présenté un budget qui s'inscrit dans un contexte « particulier », comme elle l'écrit dans sa présentation.

Au nombre des défis qui ne peuvent être ignorés par son administration, la mairesse cite l’augmentation du coût de la vie, la crise du logement, les besoins criants des plus vulnérables et les changements climatiques.

Et elle rappelle son engagement à contenir la hausse de taxes en deçà de l'inflation. Engagement tenu, certes, puisque fin août, l'inflation pour la région métropolitaine de Montréal s'élevait à 5,2 %. Il n'empêche que les hausses d'impôt foncier annoncées sont substantielles : 4,9 % pour les propriétaires d'immeubles résidentiels et 4,6 % pour ceux qui possèdent des immeubles non résidentiels.

L'an dernier, l'administration Plante avait fixé à 4,1 % l'augmentation de l’impôt municipal à Montréal, ce qui représentait déjà un sommet en 12 ans.

Le programme d'immobilisations, qui s'échelonneront jusqu'en 2033, est de 23,9 milliards de dollars.

La présentation de ce budget survient un peu plus d'un mois après l'adoption, par l'administration Plante, d'un plan de resserrement budgétaire de 100 millions de dollars destiné à protéger l’équilibre de son bilan financier de 2023. Et la révision des postes budgétaires va se poursuivre , a déclaré Valérie Plante mercredi, en conférence de presse.

Cet exercice budgétaire comporte en outre une primeur, un budget climat pour lequel l'administration municipale s'engage à consacrer 10 à 15 % de ses investissements des 10 prochaines années à des projets liés à l’adaptation aux changements climatiques . À cet égard, le directeur de la Ville, Serge Lamontagne, affirme que 240,6 M$ sont prévus pour la réalisation d'infrastructures naturelles et hybrides .

Par exemple, d'ici deux ans, la Ville procédera à 400 aménagements de trottoirs et créera une trentaine de parcs résilients supplémentaires , qui seront répartis sur l’ensemble du territoire.

Plus de 6 milliards de dollars seront consacrés aux infrastructures de l’eau au cours des dix prochaines années; cela touche notamment le renouvellement des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts.

En 2024 seulement, la Ville entend mener à bien pour 530 M$ en travaux d'infrastructures, notamment la rue Sainte-Catherine et Griffintown.

Le 30 août dernier, des pluies abondantes avaient entraîné des accumulations d'eau telles qu'elles avaient forcé la fermeture de tronçons de rue et compliqué la circulation automobile.

Des automobilistes sont tombés en panne dans la foulée des intempéries qui ont brièvement compromis la circulation, cet été, à Montréal.

Le poste budgétaire consacré à la sécurité publique accapare à lui seul 18,3 % du budget total de la Ville, et celui consacré au transport en commun, 10,2 %.

En mai, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal avaient entériné à près de 80 % l'entente de principe conclue avec leur employeur, qui leur accordait des augmentations salariales cumulées de 19 % pour les cinq années à venir.

D’ici la fin de 2024, la Ville embauchera 103 policiers supplémentaires; des embauches qui s'ajouteront aux 225 autres, qui sont en cours depuis 2022.

Quant au transport collectif, les villes, dont Montréal, ont déjà indiqué à Québec qu'elles se sentaient « acculées au pied du mur » en raison des déficits résiduels qu'encourent les sociétés de transport en commun pour la période 2024-2028.

