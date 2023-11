Le Salon du livre de Saint-Jean célèbre son dixième anniversaire

Le dixième Salon du livre de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, se déroule cette semaine dans le Centre scolaire et communautaire Samuel-de-Champlain sous le thème « les langues se délient ».

La programmation comprend une exposition de livres en français à vendre, une soirée de poésie jeudi, des activités pour les jeunes et la présence des auteurs suivants : Jocelyn Boisvert, Paul Bossé, Denis M. Boucher, Jean Brodeur, Marie-France Comeau, Samira Farhoud, Éric Kennedy et Félix Perkins.

Ouvrir en mode plein écran Éric Kennedy, vice-président du Salon du livre de Saint-Jean, souligne l'importance de cet événement pour la communauté francophone minoritaire de la région. Photo : Radio-Canada / Zoom

Les organisateurs sont très heureux de présenter cet événement depuis plus de dix ans.

Déjà d’avoir un salon à Saint-Jean, c’était spécial, et on ne pensait pas à ce moment-là qu'on se rendrait à la dixième édition. Donc, oui, très heureux. En fait, techniquement, on a dépassé la dixième. Avant, on était autre chose, on s’appelait foire du livre. Le salon à proprement parler, ça fait dix ans , explique Éric Kennedy, vice-président du Salon du livre de Saint-Jean.

L'importance d'un salon francophone en milieu minoritaire

L’événement a notamment pour but d’encourager la communauté francophone de la région, les jeunes en particulier, à faire de la lecture dans la langue de Molière.

Il est difficile de trouver des livres en français chez les libraires de la région, selon M. Kennedy.

C’est sûr que la présence de livres en français est essentielle ici dans le sens que si on va chez les libraires, ce sont des anglophones. Si au début on avait la grande tablette à l’avant de la librairie, maintenant c’est dans le fin fond sur une petite tablette dans le coin. Ce n’est pas là qu’on peut faire nos achats de livres en français. Donc, le salon est l’endroit et le moment idéal , ajoute Éric Kennedy.

Le Salon a accueilli ses premiers visiteurs mardi. Il se poursuit mercredi et jeudi de 9 h à 20 h et vendredi de 9 h à 12 h.

D’après un reportage de Kristina Cormier