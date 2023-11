Alberta-Montana : appel pour la prolongation des heures d’ouverture du point d’entrée de Wild Horse

L’Alberta et l’État du Montana ont fait une demande commune à Ottawa et à Washington pour les deux gouvernements œuvrent à modifier les heures d’ouverture du poste frontalier de Wild Horse, dans le sud-est de la province, afin que celui-ci puisse rester ouvert en permanence.

La première ministre Danielle Smith et le gouverneur Greg Gianforte ont adressé une lettre en ce sens au premier ministre Justin Trudeau et au président Joe Biden en août.

Le point de passage de Wild Horse n'est ouvert que de 8 h à 17 h pendant la majeure partie de l'année, alors qu’il est fermé au trafic commercial durant les fins de semaine.

Au nom de la libre circulation des biens et des personnes

Cette situation limite les échanges commerciaux et les voyages entre la province et l’État voisin du sud, affirment Danielle Smith et Greg Gianforte.

Les heures de service limitées créent des difficultés pour nos citoyens qui dépendent du poste frontière pour travailler ou accéder à des services essentiels.

L'année dernière, les échanges commerciaux entre l'Alberta et les États-Unis ont atteint environ 219,7 milliards de dollars canadiens et 14,6 milliards de dollars entre le Canada et le Montana.

La lettre demande également que l'accent soit mis sur l'augmentation de la capacité du point de passage à accueillir le trafic commercial.

Veiller à ce que ces marchandises puissent continuer à circuler sans entrave est essentiel pour la prospérité économique à long terme [de l’Alberta et du Montana].

Les données de Statistique Canada indiquent qu'environ 37 500 personnes ont franchi la frontière terrestre de l'Alberta le mois dernier, soit une augmentation de 12 % par rapport à la même période en 2022.

En été, le poste de Wild Horse offre des heures d'ouverture prolongées jusqu'à 21 h pour les voyageurs, mais pas pour le trafic commercial.

L’Alberta compte au total six points d’entrée avec les États-Unis et la plupart ne proposent des horaires prolongés que pendant la saison estivale.

Le seul poste frontalier ouvert en permanence est celui de Coutts, qui avait défrayé la chronique au début de l'année 2022 lors de manifestations contre les restrictions liées à la COVID-19.

Dans l'attente d'une réponse

Trois mois après qu’elle a été envoyée, la lettre conjointe de l’Alberta et du Montana n’a pas encore reçu de réponse de la part de ses destinataires.

Rien n'indique que les gouvernements canadien et américain accéderont de sitôt à la demande, car les deux pays devraient au préalable se mettre d'accord pour ajuster les effectifs et les ressources par l'intermédiaire de leurs agences respectives, à savoir l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l'Agence américaine des douanes et de la protection des frontières.

Dans un communiqué, l' ASFC indique qu’elle poursuit des discussions avec son homologue américaine au sujet de la prolongation des heures d’ouverture des postes frontaliers, dont celles du point d'entrée de Wild Horse.

L'agence concentre ses ressources sur les nombreuses priorités et menaces auxquelles le Canada est confronté, tout en trouvant un juste équilibre entre le maintien des intérêts du Canada en matière de sécurité et la compétitivité économique du pays.

Les autorités du Montana et le gouvernement des États-Unis n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, tandis que l'Alberta a indiqué qu'il n'avait pas d'autre commentaire à faire.

Avec les informations d’Elise von Scheel