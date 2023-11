Un fraudeur sollicite de l’argent au nom de l’Atelier R.A.D.O. d’Edmundston

La banque alimentaire de l’Atelier R.A.D.O. à Edmundston avertit la communauté qu’elle ne fait pas de porte-à-porte pour solliciter de l'argent, au lendemain de l’avertissement concernant la présence d’un fraudeur qui se présente aux résidences afin de recueillir des dons en argent au nom de l’organisme.

La Force policière de la Ville d’Edmundston a reçu des plaintes de citoyens au sujet d’un individu prétendant être un bénévole de l’organisme sans but lucratif qui vient en aide aux personnes plus démunies de la région. Cette personne cogne aux portes et demande des dons en argent.

Le directeur général de l’Atelier R.A.D.O., Yves Sévigny, s’est dit surpris d’apprendre cette nouvelle.

Mais en même temps, c’est un peu frustrant parce que nous mettons énormément d'efforts à obtenir le soutien et la confiance de la communauté. De voir qu’une personne se promène dans les rues d’Edmundston et sollicite des dons en notre nom sans être cautionné par notre organisme, c’est un peu choquant , commente-t-il.

L'Atelier R.A.D.O. doit faire face à de plus en plus de demandes pour la banque alimentaire.

Yves Sévigny tient à rappeler que le porte-à-porte ne fait pas partie des stratégies de sollicitation de l’organisme depuis plusieurs années parce que cela requiert des ressources humaines considérables.

Il souligne également que tout don en argent de 10 $ et plus permet d'obtenri un reçu pour fins d’impôt.

Nous avons maintenant la plateforme électronique. C’est plus facile. Nous ne sommes plus à l’époque du porte-à-porte , avertit le directeur général.

La demande grimpe en flèche

D’ailleurs, l’Atelier R.A.D.O. se prépare pour sa guignolée annuelle, le vendredi 1er décembre. Les dons recueillis serviront à offrir une belle période des fêtes à sa clientèle.

La demande de notre clientèle est atroce , remarque Yves Sévigny. Mois par mois, c’est 30 % de plus que l’an dernier. Et l’an dernier, on était déjà à 22 % de plus que l’année précédente.

Il voit de plus en plus de familles avec de jeunes enfants et de nouveaux arrivants cogner à la porte de l’Atelier pour obtenir un panier de denrées non périssables ou encore quelques vêtements décents.

Cette augmentation de la demande n’est pas liée à une augmentation de nos dons dans notre banque alimentaire. Nos partenaires nous donnent toujours la même chose année après année. Finalement, nous avons la même quantité de nourriture à distribuer à un plus grand nombre de clients. On donne moins à chacun pour être capable de donner à tout le monde , explique Yves Sévigny.

