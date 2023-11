De grands amateurs des séries canadiennes Letterkenny et de sa suite Shoresy, se préparent à se réunir à nouveau à Sudbury, où les séries sont filmées.

Les deux comédies de situation canadiennes sont une création de Jared Keeso, qui est aussi en vedette dans les deux séries réalisées par Jacob Tierney.

Alors que la dernière saison de Letterkenny sera présentée sur Crave le mois prochain, le tournage de la troisième saison de Shoresy débute cette semaine à Sudbury.

Les équipes installent des lumières et préparent l'aréna du centre-ville pour les joueurs de hockey fictifs tandis que les Wolves de Sudbury s'entraînent en arrière-plan.

Jordan Nolan (au centre) et Brandon Nolan (à droite) dans le rôle de Jim #3 et Jim #2 des Blueberry Bulldogs de Sudbury, dans la série Shoresy (Photo d'archives). Photo : Bell Media

La série raconte les aventures des Blueberry Bulldogs de Sudbury, une équipe de la Northern Ontario Senior Hockey Organization ( NOSHO ), que le propriétaire menace de dissoudre.

C'est alors que Shoresy, un personnage mineur de Letterkenny, devient le personnage principal de la nouvelle série et le capitaine des Bulldogs qui promet aux propriétaires que l'équipe ne perdra plus jamais .

Des émissions devenues cultes

Letterkenny et Shoresy sont devenues des émissions cultes et l’intérêt du public grandit avec à une émission en balado lancée dans le sud de l'Ontario appelé The Produce Stand. Le balado diffusion rassemble des amateurs du monde entier lors des discussions sur les deux séries.

Craig Rose est le régisseur de Shoresy, dont le tournage commence cette semaine à l'aréna de Sudbury. Photo : CBC/Kate Rutherford

Craig Rose, le régisseur de Shoresy, n'est pas surpris par la fascination de certaines personnes pour Sudbury. Il a vu divers endroits devenir des destinations touristiques en raison de leur présence dans les séries télévisées.

La ferme , où des scènes de Letterkenny ont été tournées, ainsi que les restaurants de la ville où les joueurs de hockey de Shoresy vont se détendre, sont particulièrement courrues.

Je sais que certains endroits attirent beaucoup de visiteurs et que les gens prennent des photos, parfois un peu au grand dam des propriétaires.

Des amateurs de Shoresy venus des États-Unis

La Sudburoise Michele Bobyn affirme que le groupe d’amateurs qui se déplace à Sudbury a adopté le nom Blueberry Crew.

Personnellement, elle se dit attirée par l'écriture intelligente et la comédie. Elle aime aussi que le hockey soit central à la trame narrative de Shoresy et que la série se déroule ici à Sudbury.

Michelle Bobyn s'est impliquée avec d'autres grands amateurs via la baladodiffusion, établissant ainsi des liens avec des personnes à travers l'Amérique du Nord.

Lorsque les restrictions de voyage dues à la COVID-19 ont été assouplies l’année dernière, certains de ces amateurs ont décidé de venir visiter la ville.

Elle les a rencontrés lors d'un match des Wolves de Sudbury, alors que quelques acteurs de la série étaient sur place à des fins caritatives.

Elle indique qu'elle est devenue leur hôte et leur a fait visiter la ville, se liant d'amitié avec des gens d'aussi loin que San Francisco, le Colorado et le Maine.

Le Blueberry Crew

Ils ont adoré , affirme Michelle Bobyn à propos des amateurs américains. Ils disent tous qu'ils veulent s'installer ici. Quelques-uns d'entre eux sont revenus avec leur famille.

Mme Bobyn pense qu'ils ont découvert Letterkenny et Shoresy parce qu'ils étaient déjà amateurs d'autres émissions canadiennes comme Corner Gas.

Les producteurs de Shoresy ont entendu parler des amateurs en visite et ont organisé une grande tournée pour eux, souligne Mme Bobyn.

Nous avons passé un week-end de trois jours ici en tant qu'invités de l'émission télévisée, et nous avons de nouveau eu droit à la grande tournée, raconte-t-elle.

Nous avons rencontré les acteurs et l’équipe de tournage et avons vu un peu comment la magie se fait dans les coulisses.

Ensuite, nous avons été figurants pendant quelques jours pendant qu'ils tournaient certains des derniers instants de l’émission à l'aréna de Sudbury , poursuit-elle.

Depuis, leur enthousiasme a fait boule de neige, explique Mme Bobyn, en soulignant que de nouveaux amateurs d'Australie et d'Écosse se sont ajoutés à la discussion sur la baladodiffusion.

Cette année, il est possible que trois grands amateurs des États-Unis assistent au match des Wolves de Sudbury au cours duquel Shoresy amasse des fonds pour une œuvre caritative.

C'est un groupe plus petit, indique Mme Bobyn, car le match de bienfaisance a lieu le 24 novembre, le jour de la Thanksgiving aux États-Unis, et certains ne peuvent pas venir.

Avec les informations de Kate Rutherford de CBC