Les policiers du Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec réalisent présentement une série de perquisitions et d’arrestations en lien avec le trafic de produits de cannabis illicite.

L’opération se déroule dans plusieurs villes de la Montérégie et de ses environs, dont La Prairie, Chambly, Saint-Bruno-de-Montarville et Montréal.

L’opération mobilise plus de cent policiers et civils de la Sûreté du Québec et de différents autres corps de police comme ceux de Richelieu Saint-Laurent et de Roussillon. Le Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ) et le Service de police de l'agglomération de Longueuil ( SPAL ) sont également sur les lieux. Les maîtres-chiens sont présents sur différents lieux.

Sur le boulevard Saint-Jean à La Prairie, les policiers fouillent plusieurs garages et bâtiments de ferme.

À lire aussi : Cinq ans de légalisation : le marché noir du cannabis encore vivant

Une dizaine d’arrestations

Pour l’instant, on parle d’une dizaine de perquisitions et de sept arrestations en lien avec le trafic et la production de cannabis illicite.

Publicité

Les personnes arrêtées seront rencontrées par la Sûreté du Québec aujourd'hui. Il est probable qu’elles soient transférées au quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal. Elles devraient comparaître au palais de Justice de Montréal ou Longueuil en après-midi. Ces personnes devront faire face à divers chefs d’accusation, notamment de trafic et de production illicite de stupéfiants.

Cette opération s’inscrit dans le programme Accès-Cannabis, mis en place par le gouvernement du Québec afin de contrer la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier.

Avec les informations de Karine Bastien