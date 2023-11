5 M $ pour les Kings à Québec : des organismes et des syndicats s’insurgent

Les millions qu’investira Québec pour faire venir les Kings de Los Angeles ne passent pas pour l'organisme La Bouchée généreuse. Cette banque alimentaire pourrait en faire beaucoup avec cette somme, croit-elle.

Avec cet argent-là, on crée un beau bâtiment neuf qui va être un centre multifonction avec plein d'organismes pour aider la population , soutient la directrice adjointe de l’organisme, Marie-Pier Gravel.

La Bouchée généreuse observe une augmentation constante de la demande. C’est mille familles chaque jeudi qui dépendent de l’organisme pour être capables de se nourrir convenablement, et les demandes augmentent toujours, on a une nouvelle vague d’immigration , ajoute Mme Gravel.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Pier Gravel tente de poursuivre la distribution de denrées alimentaires malgré les locaux inadéquats. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guylane Bussière

Mme Gravel espère que la visite des Kings va rapporter autant économiquement .

Elle rappelle que les banques alimentaires ont reçu 10 millions de dollars de Québec lors de la plus récente mise à jour économique, alors qu’elles demandaient 18 millions.

C’est de l’argent qui va disparaître en quoi, deux semaines? Nous, on pourrait créer un projet qui aiderait toute la population démunie de la ville de Québec pour des années et des années.

Sports Québec déplore également l'investissement du gouvernement, qui est égal à celui offert aux 68 fédérations sportives de la province annuellement.

Ouvrir en mode plein écran L'APTS fait partie du Front commun syndical aux côtés de la CSQ, de la CSN et de la FTQ. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy-Roussel

Une association syndicale insultée

En pleine négociation avec le gouvernement, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) trouve insultant l’argent offert au club de hockey de Los Angeles.

Ce qu’on réalise, c’est que la santé et les services sociaux, ce n’est pas une priorité pour le gouvernement : le hockey passe avant!

Pas plus tard que la semaine dernière, on nous disait qu'il n'y avait plus d'argent puis qu’il fallait économiser, qu’il fallait couper, qu’on ne pouvait plus sortir d’argent pour la négociation. Et puis, oups! on trouve de l’argent pour le hockey. [...] On ne peut pas avoir deux discours , ajoute Mme Fréchette.

Guilbault comprend les réactions

À la radio de Radio-Canada mercredi, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a dit très bien comprendre que dans l'ensemble des contraintes budgétaires, il y en a qui peuvent questionner ce choix .

Ouvrir en mode plein écran Geneviève Guilbault espère montrer à la LNH que Québec est une ville de hockey. Photo : Radio-Canada / Guillaume Cyr

Quand les matchs vont se dérouler, il y a quand même des gens qui trouvent ça intéressant de voir une équipe de la LNH à Québec. Est-ce qu’on aurait dû le faire, ne pas le faire? Je ne vais pas me substituer à mon collègue des Finances , a-t-elle ajouté.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette