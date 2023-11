Les écoles fermées au Bas-Saint-Laurent entre le 21 et le 23 novembre

À moins d'une entente entre le gouvernement et les syndicats, les écoles des centres de services scolaires (CSS) des Phares, de Kamouraska–Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs seront fermées pendant trois jours à compter du mardi 21 novembre.

Le front commun, dont font partie les enseignants ainsi que le personnel de soutien, a décrété trois jours de grève.

Pendant ces journées, l'ensemble des établissements scolaires et leurs services de garde seront fermés et il n'y aura pas de transport scolaire. Les centres de formation professionnelle et d'éducation aux adultes sont également touchés.

Le retour à la normale est prévu le vendredi 24 novembre.

Ailleurs dans la province, d'autres établissements seront fermés, dont certains pour une durée indéterminée. Ce n'est toutefois pas le cas dans la région puisque cette grève illimitée touche uniquement les employés affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE).

Pour l'instant, les négociations piétinent entre Québec les syndicats qui représentent le personnel des établissements scolaires. Québec attend toujours la contre-offre syndicale en bonne et due forme , indique la directrice des communications du cabinet du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville.

Les syndicats réclament notamment des changements concernant la composition des classes ainsi qu'une bonification des salaires du personnel.