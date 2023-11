Dans son plus récent rapport, l'Ombudsman des patients de l'Ontario, Craig Thompson, constate une augmentation de 33 % du nombre de plaintes et note une tendance qu’il qualifie de troublante en ce qui concerne les problèmes d'accès aux soins primaires.

Le bureau de l’Ombudsman indique ainsi avoir reçu 4388 plaintes au cours de l'année 2022-2023.

Ce qui est remarquable et troublant, c'est l'augmentation significative des plaintes non juridictionnelles qui sont principalement liées aux soins primaires et font écho à des thèmes trop familiers. Les gens ont des difficultés à accéder aux soins primaires, ont peu d'options pour leurs soins et n'ont souvent nulle part où aller , a souligné M. Thompson dans son rapport.

Ces plaintes non juridictionnelles mettent en évidence un besoin important et croissant auquel répond ce bureau, c’est-à-dire d’aider les gens à naviguer dans le système de soins .

Le rôle de l’Ombudsman des patients est d'aider à résoudre les plaintes des patients et des résidents des établissements de soins de longue durée et des hôpitaux.