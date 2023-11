Près d'un tiers des personnes âgées de la province la plus à l'est du Canada ne peuvent pas se permettre des produits de première nécessité, incluant la nourriture, le loyer et du matériel médical, selon un rapport de la défenseuse des aînés de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le rapport publié mardi, intitulé Quelles années d'or? affirme que les personnes âgées sont aux prises avec l'itinérance et la faim, dans une province qui connaît l'une des hausses des prix des loyers les plus rapides au pays.

L'avocate Susan Walsh écrit qu'elle et son équipe ont rencontré des personnes âgées sans logement pour la première fois de leur vie, parce qu'elles avaient été expulsées soudainement sans raison et qu'elles n'avaient pas les moyens de payer un loyer dans un nouvel endroit.

Ils sont dévastés , écrit Mme Walsh dans son rapport. Ils ne peuvent pas comprendre comment une telle chose peut arriver à ce stade de leur vie et ils sont mal équipés pour faire quoi que ce soit.

La recherche est construite sur 17 séances avec des personnes âgées de toute la province, qui se sont déroulées en personne et en ligne, ainsi que sur un sondage en ligne complété par près de 1100 personnes. La province de Terre-Neuve-et-Labrador abrite environ 530 000 habitants.

Des statistiques désastreuses

Le rapport de Mme Walsh présente des statistiques désastreuses concernant les personnes âgées de la province, notamment le taux le plus élevé de résidents âgés de 65 ans et plus utilisant les banques alimentaires au pays. Il cite également les chiffres de Statistique Canada montrant que les loyers ont augmenté dans la province de 8,4 % en moyenne en août par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la deuxième plus forte hausse derrière la Nouvelle-Écosse, qui a connu une augmentation de 9,5 %.

Ouvrir en mode plein écran Susan Walsh, défenseure des personnes âgées à Terre-Neuve-et-Labrador et ancienne sous-ministre du Développement social. (Photo d'archives) Photo : CBC / Terry Roberts

Parmi les 32 % de personnes âgées de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont déclaré que leurs revenus n'étaient pas suffisamment élevés pour couvrir tous leurs besoins fondamentaux, 40 % n'avaient pas les moyens de se nourrir suffisamment, indique le rapport.

Les personnes âgées ont du mal à accéder aux banques alimentaires, précise le document, soulignant que le transport constitue un défi, en particulier dans les zones situées à l'extérieur de la capitale Saint-Jean, où le service d'autobus fait défaut. Souvent, cela aboutissait à ce que de nombreuses personnes âgées se nourrissent de pain grillé et de thé , écrit Mme Walsh.

Environ 49 % de ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts ont imputé la hausse du coût de la vie, tandis que 39 % ont souligné l'insuffisance des prestations et des revenus de pension provinciaux et fédéraux .

Le rapport note que même les personnes âgées dont les revenus dépassent le seuil de la pauvreté font partie des 32 % qui ont déclaré ne pas pouvoir se permettre des produits de base. Il indique que seulement 14 % de l'ensemble des répondants ont déclaré avoir reçu le Supplément de revenu garanti fédéral, qui est offert aux personnes âgées dont le revenu annuel est d'environ 21 000 $ ou moins.

Augmenter les revenus des aînés

Mme Walsh recommande au gouvernement provincial d'indexer sa prestation pour les personnes âgées sur le coût de la vie et de permettre aux personnes âgées de conserver une plus grande partie de cette prestation si leurs revenus augmentent.

Son rapport indique également que les personnes âgées sont très susceptibles d'être contraintes de se rendre dans des établissements de soins de longue durée parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer des soins à domicile. Elle recommande que le gouvernement couvre automatiquement les frais de soins à domicile pour les personnes âgées vivant sous un certain seuil de revenu.

Le rapport arrive près d'une semaine après que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a dévoilé une série de politiques de réduction de la pauvreté, qui comprennent un programme de revenu de base pour les citoyens âgés de 60 à 64 ans qui utilisent les programmes d'aide sociale de la province.

Dans un communiqué de presse, Paul Pike, ministre de l'Enfance, des Aînés et du Développement social, a cité le projet de revenu de base comme un exemple des mesures annoncées par la province pour sortir les personnes âgées de la pauvreté.

Dans les mois à venir, nous publierons un plan dédié à la réduction de la pauvreté pour les personnes âgées , a dit M. Pike, dans le communiqué.