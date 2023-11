De nombreuses écoles de la Mauricie et du Centre-du-Québec seront fermées en raison de la grève du Front commun les 21, 22 et 23 novembre, à moins qu’une entente ne survienne entre les syndicats et le gouvernement du Québec.

Les centres de services scolaires du Chemin-du-Roy, de l’Énergie, de la Riveraine, des Bois-Francs et des Chênes ont annoncé la suspension de toutes leurs activités pour ces trois journées.

Les élèves des niveaux préscolaires, primaires et secondaires et des centres de formation professionnelle n’auront donc pas de cours ou de stage. Aucun service de garde ne sera en fonction, non plus.

Quatre jours de perturbations au Cégep de Trois-Rivières

Les institutions postsecondaires sont aussi touchées par les moyens de pression.

Le Cégep de Trois-Rivières suspend les cours en présence de 8 h à 18 h du 21 au 24 novembre dans les pavillons des Humanités et des Sciences. Les stages ne pourront pas avoir lieu ces jours-là.

Les activités prévues après 18 h sont donc maintenues, ce qui inclut notamment les pratiques des équipes sportives, l’accès aux plateaux sportifs et à la salle de musculation.

Cette fermeture est annoncée en raison d’une grève légale annoncée par le Syndicat des professeures et professeurs et le Syndicat des employés de soutien les 21, 22 et 23 novembre 2023 ainsi que par le Syndicat des professionnelles et des professionnels du gouvernement du Québec les 23 et 24 novembre .

Pour les étudiants de la formation continue, les cours crédités en ligne sont suspendus du 21 au 23 novembre, mais auront lieu le vendredi 24 novembre, alors que les cours en présence reprendront le lundi 27 novembre. Pour ce qui est des activités non créditées, certaines pourront avoir lieu.