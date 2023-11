Encore des questions sans réponse pour les citoyens de la zone tampon à Rouyn-Noranda

Plusieurs résidents de la future zone tampon située aux abords de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda ressortent déçus de la présentation du plan de relocalisation effectuée mardi soir.

La rencontre, à laquelle les médias n’ont pas pu assister, regroupait des locataires et propriétaires qui espéraient en savoir plus sur le processus de déménagement et sur les compensations auxquelles ils auront droit.

On est plus mêlés qu’on l’était, lance une locataire de la zone tampon à la sortie de la rencontre. On n’a pas plus de réponses. Tout ce qu’on sait, c’est qu’on va avoir d’autres rencontres.

Les locataires composent près de 60 % des résidents de la zone tampon. Québec promet qu’ils obtiendront des compensations pour se reloger, en pleine période de crise du logement, mais n’avance toujours pas de chiffres.

Ça reste encore flou. On parle un peu de ce qui va être indemnisé, mais pas encore pour les montants et on ne parle même pas de durée. Ça reste très inquiétant encore, parce qu’on sait que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de locataires qui n’ont pas des revenus qui vont augmenter dans les prochaines années : des retraités, des gens avec des contraintes sévères à l'emploi, des personnes avec des problèmes de santé mentale , explique Marc-André Larose, organisateur communautaire à l’Association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue (ALOCAT).

De l’incertitude pour les propriétaires

Les propriétaires de maisons unifamiliales, de duplex ou d'immeubles à logements attendent eux aussi avec impatience de connaître les montants qui leur seront octroyés.

Glencore rachètera les résidences à la valeur marchande au 15 mars 2023, soit la veille de l’annonce de la création de la zone tampon, mais c’est le gouvernement du Québec qui assumera le reste des coûts de déplacement.

Ça va être quoi la compensation? On ne le sait pas. On veut être reconstruit ou trouver quelque chose qui est déjà construit, mais rendu à notre âge, on ne veut pas se réendetter.

On a toujours une tension pareil, on ne sait pas où on va s’en aller. Il y en a déjà à vendre [des maisons], mais deux fois le prix de la nôtre , renchérit son conjoint Nicolas Ménard.

Une autre rencontre d’information pour les citoyens de la zone tampon est prévue mercredi soir.

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation promet des réponses plus précises d’ici la fin de l’année.

Construction de logements

Parmi les grandes lignes présentées mardi, les citoyens ont appris que la Ville de Rouyn-Noranda devra construire 69 bâtiments.

Au total, 191 unités de logement et dix locaux commerciaux devraient éventuellement être disponibles pour les entrepreneurs et les quelque 200 ménages appelés à déménager.

Le projet résidentiel Senator dans le secteur Noranda-Ouest figure parmi les options présentées.