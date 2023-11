Abattage de cerfs à Longueuil : des citoyens demandent à la Ville de faire marche arrière

La récente victoire de la Ville de Longueuil contre l'organisme Sauvetage Animal Rescue devant les tribunaux a provoqué l’ire de dizaines de Longueillois. Ils se sont présentés au conseil municipal de la Ville, mardi soir, pour dénoncer ce qu'ils appellent « une mise à mort cruelle » des cerfs. Pendant que la Ville répète qu’elle doit préserver l’équilibre écologique du parc Michel-Chartrand, le conflit s'envenime et la mairesse serait une fois de plus menacée de mort.

C’est certain qu’on ne fait pas ça de gaieté de cœur, répond la mairesse Catherine Fournier pour justifier sa décision d'abattre les cerfs de Virginie en surpopulation dans le parc Michel-Chartrand. Elle n’a même pas le temps de terminer sa phrase que les citoyens venus assister au conseil la huent. La présidente du conseil les rappelle à l’ordre.

La mairesse poursuit pendant que plusieurs manifestants sortent de la salle en criant : Allez-vous assister à l'abattage, Madame la mairesse?

La Cour d’appel a beau avoir donné raison à la Ville de Longueuil à la fin octobre, rien n’y fait. Pour les défenseurs des animaux, permettre la chasse à l'arbalète contrôlée pour abattre une centaine de cerfs dans le parc Michel-Chartrand est une hérésie. Pourquoi on s’entête à faire quelque chose d’aussi horrible? demande la citoyenne Nathalie Moseley.

Tout comme plusieurs manifestants venus s’exprimer au micro lors du conseil municipal, elle croit qu’il y aurait d'autres solutions à envisager comme la stérilisation des femelles, une méthode utilisée en Colombie-Britannique (Nouvelle fenêtre). C’est ce qu’on propose à la ville depuis deux ans, et il y a un refus borné d’entendre nos arguments , s’indigne la Longueilloise Patricia Tulasne.

C’est un enjeu émotif. Les gorges se nouent et les larmes apparaissent dans les yeux de plusieurs qui étaient ornés de serre-tête avec des cornes. Je suis très triste, parce que les cerfs ne sont pas sauvages, ils sont apprivoisés , martèle l’une d'entre elles, habituée à les nourrir lors de ses promenades dans le parc.

Les manifestants ne veulent pas que leurs taxes servent à abattre les animaux . Ils dénoncent le coût de l’opération qu’ils estiment à plus d’un million de dollars.

Lors du conseil, Catherine Fournier a tenu à expliquer la genèse de la décision de réduire le cheptel de cerf de Virginie dans le parc Michel-Chartrand. Elle a insisté sur le fait que plusieurs options ont été analysées par la Table de concertation du parc Michel-Chartrand. Le rapport était sans équivoque : la seule option viable [...] est de procéder dès 2022 à la réduction de la taille du cheptel par une méthode de capture et d’euthanasie.

La mairesse reconnaît que l’enjeu est émotif, mais la ville a des responsabilités .

Ce n’est pas toujours facile en tant que décideur, mais on doit le faire et prendre des décisions sur la science et le droit, c’est tout le contraire de la barbarie.