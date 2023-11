La longue aventure d’Ottawa avec le hockey féminin

Quand les joueuses de l’équipe d’Ottawa de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) sauteront sur la glace pour la première fois, c’est un nouveau chapitre de la riche histoire entre la ville et ce sport qu’elles écriront.

La trentaine d’athlètes qui participent au camp d’entraînement dès mercredi ne savent peut-être pas qu’elles marchent dans les pas de Lady Isobel Stanley, l’instigatrice de ce qui est souvent qualifié de première partie de hockey féminin que l'on retrouve dans les archives.

Son père a peut-être donné son nom au trophée remis à l’équipe championne de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais sa fille a marqué l’histoire en 1889 à Rideau Hall.

Lady Isobel Stanley (en blanc) lors du match exclusivement féminin à Rideau Hall en 1889. On croit qu'il s'agit de la première photographie représentant des femmes jouant au hockey. (Photo d'archives) Photo : Bibliothèque et Archives Canada

L’intérêt pour le hockey continue d’être présent chez certaines, mais l’accès aux patinoires est difficile. La Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, change tout.

Les hommes s’enrôlent et vont combattre en Europe et ça a mené à la disparition de plusieurs clubs et de beaucoup de ligues. Les arénas se retrouvaient avec du temps de glace non utilisé , explique l’historien et animateur de balado, Marcel Dugas.

Les équipes féminines se multiplient dans ce contexte, malgré le fait que la pratique du sport n’est pas considérée comme convenable pour les femmes au début du 20e siècle.

Ce n’était pas digne, ce n’était pas élégant.

Les Ottawa Alerts font irruption sur la scène sportive en 1915. Le Rideau Club Ladies, les Pets de Westboro et les Vestas de Hull figurent aussi parmi les clubs populaires de la région de la capitale nationale à l'époque.

Il y avait un engouement populaire pour le hockey féminin. Les femmes attiraient des foules très importantes, des 3000 personnes pour aller voir les vedettes du hockey féminin. Ça se comparait à ce que les clubs masculins de haut niveau attiraient , souligne l’historien.

Les spectateurs apprennent vite que ces femmes savaient vraiment jouer.

À la suite d'un voyage à Cornwall, en Ontario, en 1916, un journal local décrit les Alerts comme étant de bonnes joueuses qui savent manier le bâton , raconte James Powell, membre de la Société historique d’Ottawa et auteur du blogue Today in Ottawa’s History.

Elles n’hésitaient pas à frapper. La qualité des matchs a attiré les spectateurs.

Shirley Moulds, photographiée ici dans les années 1930, a été intronisée à titre posthume au Temple de la renommée des sports d'Ottawa en 2010. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté Don Moulds

Les Alerts , une équipe en puissance

Les Alerts d’Ottawa ont marqué leur époque et leurs exploits continuent d’avoir des échos aujourd’hui.

En 1917, l’équipe affronte les Polar Milk Maids, à Pittsburgh. Elle remporte les trois matchs de la série mondiale , gagnant ainsi une certaine attention internationale.

Vers la fin de 1922, les Alerts rejoignent l'Association de hockey féminin de l'Ontario (Ladies Ontario Hockey Association - LOHA), qui compte 18 équipes. Vêtue de chandails noirs et jaunes, l'équipe d'Ottawa affronte le North de Toronto et sa vedette, Bobbie Rosenfeld, pour remporter le premier championnat de la LOHA, en mars 1923.

Les Alerts remportent à nouveau la coupe l'année suivante et, menées par l’excellente marqueuse Shirley Moulds, elles sont restées une puissance du hockey féminin en Ontario pendant le reste de la décennie , selon M. Powell.

Les dernières traces des Alerts dans les journaux datent de 1930. Il est fort possible que la crise économique des années 30 ait mené à la disparition de l’équipe et de bien d’autres équipes , précise pour sa part Marcel Dugas.

Dix ans plus tard, l'Association de hockey féminin de l'Ontario disparaît, mais les Alerts ont su perdurer dans les souvenirs des gens. Depuis 2004, la Coupe Alerts est à l’enjeu entre les équipes féminines des universités d’Ottawa et de Carleton.

Bien que la LPHF n’ait pas encore annoncé le nom de ses six équipes, elle a fait des enregistrements dans les bases de données du droit d’auteur américain et canadien qui pourraient donner des indices.

Parmi les noms soumis : Ottawa Alert, une identité presque identique à celle de la première formation féminine à avoir fait sa place sur les patinoires de la capitale.

Je trouve ça enthousiasmant qu’on rappelle ce nom-là presque un siècle plus tard , avoue M. Dugas.

Les Gee-Gees ont battu les Ravens, en janvier 2023, pour mettre la main sur la Coupe Alerts. (Photo d'archives) Photo : Greg Kolz/Gee Gees de l'Université d'Ottawa

La suite, près de 70 ans après les Alerts

La nouvelle équipe de la LPHF n’est pas la première à tenter sa chance à Ottawa dans l’ère moderne du hockey féminin.

Peu après que la discipline ait fait ses débuts aux Jeux olympiques de Nagano en 1998, les Raiders font leur apparition sur la scène sportive ottavienne dans la Ligue nationale de hockey féminin (LNHF).

Elles affrontent des équipes de la région de Toronto et du Québec. Les sacrifices faits par les joueuses sont nombreux : elles travaillent ou étudient et passent souvent leur week-end sur la route pour disputer des matchs.

En plus de ne pas être payées, elles doivent débourser plusieurs milliers de dollars en frais pour représenter les Raiders.

En 2007, la LNHF s’éteint et fait place à la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF). Les Raiders sont remplacés par les Capital Canucks. Contrairement aux clubs montréalais et torontois, l’équipe d’Ottawa peine à attirer des joueuses de haut calibre.

Pour la saison 2008-2009, la formation est renommée pour porter le même nom que les Sénateurs dans la LNH . Les problèmes de recrutement demeurent et les Ottaviennes enchaînent les saisons de misère. Le hockey féminin professionnel quitte la capitale une nouvelle fois en 2010.

Une nouvelle ère s’amorce mercredi avec les débuts de la LPHF . Cette fois-ci, les joueuses de qualité seront au rendez-vous, avec de nombreuses olympiennes parmi la formation, dont Brianne Jenner, Emily Clark, Emerance Maschmeyer et Savannah Harmon.