Une Première Nation du Manitoba annonce la mort d’un de ses membres en Ukraine

Un homme du nord du Manitoba qui était parti combattre aux côtés de l'armée ukrainienne est décédé, a annoncé mardi la cheffe de la Nation crie d'Opaskwayak.

Austin Lathlin-Bercier avait rejoint l'armée ukrainienne dans sa lutte contre les forces d'invasion russes peu après le déclenchement de la guerre l'année dernière et sa famille a été informée de son décès cette semaine, a expliqué la cheffe Maureen Brown.

Austin a vu ce qui se passait en Ukraine et a été très ému par la situation des familles, des enfants et des femmes, ce qui l'a incité à mettre de côté son appréhension , a souligné Mme Brown lors d'un entretien téléphonique, mardi.

M. Lathlin-Bercier avait suivi un entraînement avec les Forces armées canadiennes dans le cadre du programme Cadet et Bold Eagle, qui combine les enseignements autochtones et l'entraînement militaire, a indiqué Mme Brown.

Il était compatissant et attentionné , a ajouté la cheffe.

Sa mort a eu un impact sur notre communauté qui a poussé chacun d'entre nous à réfléchir à sa contribution à la construction d'une société plus équitable et plus juste.

La cause du décès n'a pas été précisée dans l'immédiat. Affaires mondiales Canada a confirmé mardi qu'un Canadien était décédé en Ukraine, mais n'a pas donné son nom.

Affaires mondiales Canada est au courant du décès d'un citoyen canadien en Ukraine. Nous sommes de tout cœur avec sa famille et ses proches en cette période très difficile, peut-on lire dans une déclaration écrite du ministère. Les fonctionnaires canadiens sont en contact avec les autorités locales pour obtenir davantage d'informations et les responsables consulaires fournissent une assistance consulaire à la famille. Pour des raisons de confidentialité, aucune autre information ne peut être divulguée.

La mère de M. Lathlin-Bercier a dit que la famille avait le cœur brisé.

Honnêtement, je n'ai pas l'impression que c'est réel. Je pleure (parce que) ton rire, ton sourire et même les mots `maman peux-tu me préparer quelque chose à manger' me manquent , a-t-elle écrit dans un message en anglais sur les réseaux sociaux. Je t'aurai toujours et pour toujours dans mon cœur, mon fils.

Austin Lathlin-Bercier avait auparavant quitté la Nation crie d'Opaskwayak pour enseigner l'anglais au Pérou. Il s'est ensuite rendu en Italie et en Roumanie, où il a appris que la guerre faisait rage en Ukraine, a indiqué Mme Brown.

Les drapeaux ont été mis en berne dans la communauté où un service en l'honneur de M. Lathlin-Bercier est prévu à une date ultérieure.

Avec les informations de La Presse canadienne