Un projet pilote vert de micro turbines à l’Île-du-Prince-Édouard

À l’Île-du-Prince-Édouard, un entrepreneur développe un projet hydroélectrique dans de petits barrages. Une réalisation en respect avec la nature et la biodiversité qui se montre ambitieuse.

La province est traversée par des dizaines de rivières. Les courants ont alimenté de nombreux moulins à eau au cours des siècles précédents.

Ces derniers sont disparus, mais des vestiges de ces infrastructures perdurent et attirent les curieux.

Ces moulins à eau fournissaient de l’énergie à des petites communautés, aujourd’hui on veut les faire revivre à travers le pays afin de créer des énergies renouvelables , explique le président d’Aslan Renewable et ingénieur Andrew Murray.

Un ancien barrage à l'Île-du-Prince-Édouard.

Trois anciens barrages seront prochainement équipés de quatre à six turbines chacun.

Chaque installation permettra de produire assez d’électricité pour alimenter 15 à 20 maisons par an , indique Andrew Murray.

Un procédé simple qui se veut avant tout écologique. Les turbines, relativement petites, seront installées en surface afin d’être facilement entretenues.

Tout est fait pour ne pas déranger les écosystèmes en place, et ne pas transformer le paysage.

Nous voulons nous assurer que cela soit compatible avec notre écologie locale , assure Andrew Murray.

Un entrepreneur qui voit grand

L’Île-du-Prince-Édouard possède 170 lieux pouvant accueillir les turbines.

Pour le moment, Andrew Murray a obtenu l’autorisation de Maritime Electric et du gouvernement provincial pour tester son projet sur trois cours d’eau. Si cela fonctionne, l’entrepreneur souhaite exporter son concept à tout le Canada et même à l’international.

On pourrait développer ce procédé dans des communautés rurales, des nations en développement, des endroits en Asie du Sud-est ou encore les Bahamas. Les bienfaits seraient énormes , croit Andrew Murray.

Cette micro turbine pourrait alimenter 15 à 20 maisons par an.

Le projet est ambitieux puisque chaque turbine et son installation coûtent entre 55 000 $ et 75 000 $

L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Kuljeet Grewal, croit néanmoins que le projet est viable, malgré les coûts.

L’électricité produite est stable. De plus, elle est bien plus facile à produire comparativement au solaire et à l’éolien , soutient Kuljeet Grewal.

Les premières turbines produiront de l’énergie d’ici mars 2024 dans la province.

D’après le reportage de Julien Lecacheur