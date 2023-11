Nicolet a dévoilé lundi le projet gagnant de la 6e édition de son budget participatif citoyen. Or, la mairesse de Nicolet s'est dite déçue du taux de participation de cette année. Celui-ci était à son plus bas depuis 2017. La Ville compte ainsi « revoir la formule » en vue de la prochaine édition.

Malgré l’ajout du vote en ligne et la bonification de la bourse jeunesse, la mairesse Geneviève Dubois remarque un certain essoufflement de la part de la population, a-t-elle indiqué mardi par voie de communiqué. Sur les 7118 personnes admissibles, 405 ont voté pour un projet, ce qui représente moins de 5,7 %.

Je crois que nous devrons plancher sur une formule qui sera à la fois plus agile et plus moderne pour 2024.