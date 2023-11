Une refonte chez OC Transpo qui touchera les plus vulnérables, plaident des usagers

OC Transpo a expliqué mardi les changements majeurs qui sont proposés au réseau, à la suite d'un examen effectué plus tôt cette année. La refonte suggérée entraînerait une réduction de 74 000 heures de service d'autobus annuellement, soit environ 3,5 % de l’offre totale du transporteur. Un plan qui inquiète certains usagers.

OC Transpo appelle cela l'optimisation des itinéraires , mais les usagers qui se sont présentés mardi à la Commission du transport en commun estiment qu’il s’agit davantage de renoncer à ramener le service en difficulté aux niveaux d'avant la pandémie.

L'objectif de l'examen était de bâtir un réseau qui répond aux besoins des clients , a déclaré la directrice générale d'OC Transpo, Renée Amilcar, aux conseillers municipaux membres de la commission.

La directrice générale des services de transport en commun de la Ville d'Ottawa, Renée Amilcar (Photo d'archives)

Même s'il y aura une légère réduction des heures de service d'autobus annuellement, l'ajustement du service ferroviaire [du train léger] permettra de gagner en efficacité , a-t-elle fait valoir.

Mme Amilcar a déclaré que les changements entraîneraient une baisse de 74 000 heures de service par an. Le changement le plus notable serait la suppression de plusieurs trajets de la série 200, notamment les lignes 232, 236, 252, 257, 258, 265, 267, 268, 270-273, 278, 282, 290 et 291.

Il ne s’agit pas ici de réduire les coûts , a soutenu Mme Amicar, qualifiant cette décision de responsable .

OC Transpo n’a pas connu une refonte d'une telle importance depuis 2011.

Des usagers s'inquiètent d'une spirale négative

Sarah Donnelly est l'une des 17 personnes du public qui se sont plaintes des changements suggérés auprès de la Commission du transport en commun cette semaine.

Vous découragerez les gens de revenir au transport en commun et vous rendrez également plus difficile l'adaptation aux besoins lorsque l'achalandage augmentera , a-t-elle lancé.

Les changements de tracé entreront en vigueur au printemps, nouvelle période à laquelle OC Transpo espère lancer la ligne Trillium sur l’axe nord-sud du train léger. Mais plusieurs affirment qu’ils ne disposeront plus d’un moyen pratique de se rendre aux stations de transit.

Un plan critiqué par des usagers

De nombreux usagers présents à la commission ont souligné que les personnes qui dépendent le plus du transport en commun, y compris les usagers à faible revenu, ont peu d'options.

Naomi Badour utilise l'autobus numéro 82 pour se rendre à son campus universitaire et à son travail dans le commerce de détail. Ses déplacements durant les périodes de pointe sont limités avec les changements annoncés, dit-elle.

Ma réalité est que je n'ai pas les moyens d'acheter une voiture. Je ne peux pas me permettre un laissez-passer de stationnement de 400 $ sur le campus, je ne peux pas payer l'essence, l'assurance ou les réparations surtout si je n'ai absolument aucun moyen de me rendre à mon travail , a-t-elle plaidé.

Les modifications de tracés entreront en vigueur au printemps. (Photo d'archives)

Sarah Donnelly a des préoccupations similaires concernant des changements prévus sur le circuit d'autobus numéro 11, qui sera étendu.

Je me tiens au coin des rues Somerset et Bank et j'attends un autobus qui parfois ne se présente tout simplement pas , a-t-elle déclaré. J'attends là et je m'inquiète de devoir payer des frais d'annulation pour mon rendez-vous.

Une certaine marge de manœuvre existe encore

La révision des itinéraires, qui a commencé au début de l'année, tient compte d’un sondage en ligne auquel 8000 personnes ont répondu.

Les membres de la Commission du transport en commun ont reçu le rapport sur les changements d'itinéraires chez OC Transpo, mais n'ont pas le pouvoir d'approuver ou d'annuler les modifications. Seul le conseil le peut.

Le directeur de la planification du transport en commun, Pat Scrimgeour, a toutefois indiqué aux élus qu'il restait peu de temps pour apporter des changements.

Si nous apportons des changements très importants, cela modifiera l'enveloppe [budgétaire] , a prévenu Mme Amilcar.

Le conseiller du quartier Rivière, Riley Brockington, s’est dit préoccupé, lui qui a n'a pu entamer de discussions avec ses résidents que ce mois-ci.

C'est crucial. Je préférerais que nous prenions le temps de bien mettre en œuvre cela, plutôt que de passer par un processus que le public considère comme un écran de fumée , a-t-il dit.