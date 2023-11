Deux ans après les inondations en C.-B., un fleuve américain est au cœur des inquiétudes

Deux ans après les inondations catastrophiques qui ont dévasté la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, et le nord de l'État de Washington, des résidents et des représentants municipaux perdent patience face à la lenteur et la complexité des discussions transfrontalières. L’enjeu principal : la gestion du fleuve Nooksack qui déborde vers le Canada lorsqu'il sort de son lit.

Les inondations de novembre 2021 constituent l’un des désastres les plus coûteux de l’histoire du Canada. Pour les résidents et agriculteurs qui ont vu leurs bêtes noyées, leurs fermes inondées et leurs maisons dévastées, c’est aussi un quotidien qui a été bouleversé et des vies qui ont été marquées.

On ne peut pas revivre ça , témoigne Ben Timms. À 67 ans, ce résident de la vallée du Fraser connaît bien les cours d’eau de la région, où il pêche depuis une quarantaine d'années. Son havre de paix a toutefois tourné à la catastrophe lorsque la montée des eaux l’a forcé à évacuer, comme 3300 autres habitants de la région.

Ils doivent faire quelque chose avec ce fleuve américain. [...] Ils doivent en faire plus, et surtout, plus rapidement.

Ouvrir en mode plein écran L'emplacement de la station de pompage ravive les souvenirs de Ben Timms, qui a fait partie des évacués en novembre 2021. Sa municipalité, Yarrow, se trouve à une dizaine de kilomètres de là. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Des conséquences déséquilibrées?

La gestion du fleuve Nooksack est un enjeu de longue date entre le Canada et les États-Unis. Pour l'actuel maire d’Abbotsford, Ross Siemens, la vallée du Fraser a reçu 100 % du débordement du fleuve américain en 2021, alors qu'historiquement, selon lui, les deux pays se partagent un surplus de 50 % chacun.

Sans diminuer l’impact des inondations du côté étasunien, il affirme que l’enjeu de sécurité alimentaire que représente la région, au nord de la frontière, est crucial.

Ouvrir en mode plein écran Le fleuve Nooksack s’écoule dans le nord de l'État de Washington. Lors de pluies torrentielles, il déborde en direction de la prairie Sumas. Photo : Radio-Canada

Du côté américain, la population est éparse. Mais [à] la minute où vous traversez cette ligne artificielle du Canada, appelée le 49e parallèle, vous vous retrouvez dans l’une des plaines agricoles les plus productives [...] pas juste du Canada, mais d’Amérique du Nord.

Des discussions sont bel et bien en cours avec les États-Unis pour trouver des solutions communes. Les parties impliquées sont nombreuses et les avancées, pour le moment, limitées, d’après le maire d’Abbotsford.

Fin octobre, la Transboundary Flood Initiative, une entente multigouvernementale visant à réduire les risques d’inondations en Colombie-Britannique et dans le comté de Whatcom a en effet été annoncée. Pour le moment, aucune date butoir n’a toutefois été définie pour des impacts concrets.

Ouvrir en mode plein écran Ross Siemens, maire d'Abbotsford, aimerait que les négociations transfrontalières s'accélèrent concernant la gestion du fleuve Nooksack. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

« Les mains liées »

De l’autre côté de la frontière, la municipalité de Sumas déplore de ne pas avoir été conviée à cette initiative transfrontalière et dénonce un labyrinthe bureaucratique sur la question.

Pour limiter les conséquences des inondations en aval du fleuve, le maire Bruce Bosch estime que le flux de la rivière devrait être égalisé, et le Nooksack élargi en amont. Or, il n'a pas de champ de compétence pour agir à ce niveau, déplore-t-il.

Si ça ne dépendait que de moi, je serai là-bas, en ce moment, une pelle à la main.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Bosch fait part de son insatisfaction quant à la gestion des inondations de la part des différents niveaux de gouvernements américains ces deux dernières années. Sa municipalité souhaiterait être mieux protégée, mais a les mains liées, selon lui. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Sa communauté, située juste à la frontière avec le Canada, a été l’une des plus touchées aux États-Unis par les inondations de 2021. Le maire Bosch soutient que 85 % des maisons et des commerces ont été touchés, et que certains attendent toujours d’être réparés deux ans après.

Des mesures locales

Dans l’attente de l’avancement de ces discussions transfrontalières, le maire Siemens note de très bons progrès réalisés à Abbotsford depuis deux ans pour se préparer aux inondations futures. Il cite notamment la réparation des bris majeurs des digues et le rehaussement de ces barrières de protection sur 17 km.

Ouvrir en mode plein écran Des sacs de gravier ont été installés sur les bords de la rivière Sumas, près de la station de pompage Barrowtown, en prévision des crues, en novembre 2023. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

La Ville a également déposé en juillet une demande de 1,6 milliard de dollars de financement par le biais du programme de Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes du gouvernement fédéral, et espère une réponse imminente .

Du côté américain, les résidents de Sumas peuvent bénéficier d’aides pour surélever leurs maisons ou participer à un programme de rachat de leurs propriétés, grâce à des fonds de l'Agence fédérale américaine de gestion des urgences, la FEMA, accordés au comté de Whatcom.

Le maire Bosch estime que Sumas est aussi prête qu’elle peut l’être , vu ses moyens, si d’autres inondations se produisent. On ne va pas attendre trois pieds [1 mètre] d'eau avant de dire aux gens de partir.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux bâtiments du centre-ville de Sumas ont gardé des marques du passage des inondations de novembre 2021. Le maire Bosch montre jusqu'à quel niveau l'eau est montée. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Limiter les impacts collatéraux

Les inondations de 2021 ont été un tournant dans la collaboration des communautés locales afin de trouver une solution commune à cet enjeu, estime pour sa part Deb Johnson, ingénieure spécialisée sur les rivières et inondations pour le comté de Whatcom.

Toutefois, réduire les risques dans un secteur en agissant directement sur le fleuve Nooksack peut accroître l’exposition aux crues ailleurs; d’où l’importance selon elle de modéliser les différents scénarios avant de prendre une décision.

Ouvrir en mode plein écran Le fleuve Nooksack est dynamique et difficile à contrôler, soutient Deb Johnson, ingénieure du comté de Whatcom, impliquée dans l'initiative transfrontalière. Photo : Comté de Whatcom/Twitter

Même son de cloche pour le ministre fédéral de la Protection civile et de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit Sajjan. Nos scientifiques nous donneront les bonnes données pour qu’on s’assure qu’il n’y a pas de conséquences sévères d’un côté ou de l’autre.

Le changement climatique dépasse les frontières

Les États-Unis et le Canada reconnaissent que le changement climatique est réel, et qu’il faut agir contre ses effets, se défend le ministre Sajjan. Il affirme par ailleurs avoir rencontré l'ambassadeur des États-Unis au Canada cette semaine pour discuter de ces enjeux transfrontaliers, dans le contexte de la renégociation du traité du fleuve Columbia.

Qu’il s’agisse de feux de forêt ou d’inondations, les désastres naturels et le changement climatique dépassent les frontières.

Ouvrir en mode plein écran La rivière Sumas se jette dans le fleuve Fraser, près de la station de pompage de Barrowtown. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Ben Timms invite pour sa part les représentants d’Ottawa à venir observer la rivière Sumas, et à prendre conscience de l’urgence d’agir, avant la prochaine rivière atmosphérique catastrophique.