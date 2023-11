Zone tampon : Rouyn-Noranda devra reconstruire 70 bâtiments pour reloger les citoyens

La Ville de Rouyn-Noranda devra reconstruire près de 70 bâtiments pour reloger les propriétaires et les locataires qui habitent actuellement dans la future zone tampon située à proximité de la Fonderie Horne.

Les représentants de la Ville, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ainsi que de l’entreprise Glencore, propriétaire de la fonderie, ont présenté mardi soir les grandes lignes du plan de relocalisation rendu nécessaire par l’aménagement d’une zone tampon aux abords de l’usine pour éloigner les citoyens du secteur des émissions de produits polluants.

Près de 200 ménages seront appelés à déménager au cours des prochaines années et la Ville de Rouyn-Noranda a présenté plusieurs options de terrains disponibles et de secteurs à développer dans le périmètre urbain de Rouyn-Noranda.

On présente ces résultats aux citoyens ce soir [mardi]. Il y a des endroits où il y a moins de contraintes, où la construction pourrait se faire beaucoup plus rapidement. Il y a d'autres endroits où il y a plus de travaux à faire et plus de contraintes. On vient dresser le portrait , explique Sylviane Legault, coordonnatrice des relations avec le milieu à la Ville de Rouyn-Noranda.

Parmi les options présentées figure le projet résidentiel Senator, dans le secteur Noranda-Ouest, qui pourrait permettre la construction de 180 unités de logement.

Il y a des rues à construire, des aqueducs et le prolongement de l’hydro-électricité à aménager. Donc, on souhaite commencer les travaux d’infrastructures l’été prochain. Pour en arriver à la construction de maisons, on envisage la saison estivale 2026 , précise Sylviane Legault..

Au total, ce sont 69 bâtiments comptant 191 unités de logement qui devront être reconstruits. Dix locaux commerciaux devront également être relocalisés.

Les représentants de la Ville de Rouyn-Noranda, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de Glencore ont présenté, mardi soir, les grandes lignes du plan de relocalisation lié à l'aménagement d'une zone tampon à proximité de la fonderie Horne.

Un programme d’aide financière en développement

Alors que la Ville de Rouyn-Noranda s’est chargée de présenter les possibilités s’offrant aux locataires et aux propriétaires pour leur relocalisation, le MAMH a pour sa part présenté la démarche d'identification des besoins et préférences qu’elle a menée auprès des ménages à relocaliser.

Sur les 204 propriétaires et locataires visés, 152 ont répondu au questionnaire préparé par le ministère. Les répondants ont indiqué en majorité vouloir demeurer dans le secteur urbain de Rouyn-Noranda et ont soulevé diverses préoccupations quant aux différents coûts et impacts fiscaux liés à leur déménagement.

Ç'a été l’engagement du gouvernement lors de l’annonce du plan d’action. Notre but, c’est effectivement que les citoyens n’aient pas à débourser , soutient Guylaine Marcoux, sous-ministre adjointe à la coordination des actions gouvernementales dans le cadre du dossier de la Fonderie Horne.

Le gouvernement a ainsi fait savoir qu'il planche sur un ensemble de mesures contenues dans un programme d’aide financière en cours de développement.

Les médias n'ont pas été autorisés à assister à la rencontre avec les citoyens concernés.

Pour les locataires, les mesures comprendront notamment une compensation de départ [paiement du nombre de mois restant au bail], une aide à la relocalisation comprenant entre autres les frais de déménagement, ainsi qu’une aide au paiement du loyer, qui doit permettre de combler la différence entre le loyer actuel et le nouveau loyer.

La sous-ministre n’est toutefois pas en mesure de dire pour combien de temps ces aides au loyer seraient disponibles.

Ça fera partie des discussions que nous aurons avec la table de consultation qui est créée, mentionne Mme Marcoux. Nous en discuterons avec eux pour voir les besoins et c’est évident qu’en construisant des logements sociaux et abordables, ce sera du long terme.

Deux tables de concertation

Deux tables de concertation seront mises sur pied : une pour les locataires et une pour les propriétaires.

Pour les propriétaires, le programme d’aide financière prévoit une compensation de départ, une aide à la relocalisation ainsi qu’une aide reliée à la propriété.

Cette dernière prendra en considération la valeur de la propriété, la perte des revenus de location, le gain en capital, les frais reliés à l’hypothèque et les frais de notaire.

La compagnie Glencore s’engage à acheter les résidences à la valeur marchande au 15 mars 2023, soit la veille de l’annonce de la création de la zone tampon. C’est le gouvernement du Québec qui prendra en charge l’ensemble des autres dépenses.

Le quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda, dans lequel se retrouve la future zone tampon. (Photo d'archives)

Questionnée à savoir si c’était aux contribuables québécois de payer pour ces frais de déplacement, Mme Marcoux a répondu : Le gouvernement est là pour prendre soin des gens et c’est ce qu’on fait dans ce dossier .

Même constat pour la représentante de Glencore, Marie-Élise Viger, directrice environnement - Amérique du Nord et Philippines, qui ne s’engage pas à débourser de montants supplémentaires : Nous, on fait vraiment le rachat à la valeur marchande de la propriété.

Une facture impossible à chiffrer

En pleine pénurie de logements, alors que les prix des loyers et les coûts de construction sont en forte hausse, ni le MAMH, ni Glencore, ni la Ville de Rouyn-Noranda n'est en mesure de s'avancer sur la facture totale de l’opération de relocalisation.

On veut consulter les citoyens, on veut valider des choses avec eux. Ce soir, je n’ai pas de somme ou de chiffres à donner. Je n’ai que les étapes qui s’en viennent et les grandes orientations.

Sans être en mesure de s’avancer sur un chiffre, Sylviane Legault dit que les sommes déjà promises par Québec ne suffiront pas pour mener à terme l’ensemble de l’opération.

On relance le gouvernement au fur et à mesure qu’on avance dans le projet. Les coûts deviennent plus concrets. Il y a de l’ouverture. On a déjà signifié au gouvernement que les 58 millions $ prévus pour la relocalisation, on prévoyait que ce ne soit pas suffisant , fait remarquer Sylviane Legault.

Des rencontres sont prévues avec les citoyens de la zone tampon mardi et mercredi soir. Les médias ne sont pas autorisés à y assister.