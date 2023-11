35 nouveaux projets pour améliorer la durabilité des pêches

Ottawa et Québec vont financer 35 projets de recherche pour améliorer l’efficacité et la durabilité du secteur des pêcheries, dont la majorité dans l’Est-du-Québec.

Les sommes annoncées totalisent 5,8 millions de dollars et proviendront du Fonds des pêches du Québec.

La ministre fédérale de Pêches et Océans Canada, Diane Lebouthillier, a souligné l’importance de continuer à innover dans le secteur des pêches.

C’est important d’aider le secteur à avancer vers l’avenir , a commenté la ministre lors d’une conférence de presse au quai de Newport, mardi matin.

En Gaspésie, le financement le plus important revient au centre de recherche Merinov, qui reçoit 420 992 $ pour le projet H20 qui vise à améliorer le bilan environnemental des usines de transformation de produits marins et la gestion des eaux de procédés.

Publicité

Le centre de recherche reçoit aussi 177 199 $ pour améliorer la sélectivité des filets maillants pour la pêche au flétan du Groendland.

Merinov reçoit également 181 490 $ pour produire des appâts alternatifs pour les pêcheries à casiers à partir de résidus de la transformation du sébaste aux Îles-de-la-Madeleine.

La Coopérative des Capitaines propriétaires de la Gaspésie reçoit pour sa part un financement de 231 084 $ pour acquérir un système de communication intégré dans des casques de protection, permettant la communication entre les personnes sur le pont et le capitaine dans la timonerie.

Au Bas-Saint-Laurent, la première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk reçoit quant à elle 408 842 $ pour mettre à l’essai un nouveau chalut hybride semi-pélagique et recueillir des données sur la répartition du sébaste et des prises accessoires à différentes profondeurs et périodes de la journée.

Sur la Côte-Nord, l’Agence Mamu Innu Kaikusseht ( AMIK ) recevra 301 091 $ pour recueillir des informations sur les stocks de homard dans les sous-zones de pêche 18E et 18F et les écosystèmes du homard.

Publicité

Les Innus de Nutashkuan recevront pour leur part un montant de 263 808 $ pour obtenir des données relatives à l’abondance du homard dans la sous-zone G de la zone 18 pour évaluer le potentiel de développement de la pêche commerciale dans le secteur.

Pas de prolongation pour le Fonds des pêches

Diane Lebouthillier n’a pas précisé combien d’argent il reste dans le Fonds des pêches du Québec, mais le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de la province, André Lamontagne, avait estimé la somme à 20 millions de dollars en septembre.

Le Fonds des pêches du Québec est financé à 70 % par Ottawa et à 30 % par Québec. Le montant de 42,8 millions de dollars sur cinq ans arrive à échéance en mars 2024.

Après la conférence de presse, la ministre Diane Lebouthillier n’a pas voulu s’engager sur une prolongation du financement si les fonds ne sont pas totalement dépensés d’ici le printemps.

Ce que je peux dire, c’est qu’il y a d’autres projets qui sont sur la table. Comme je l’ai mentionné, le Fonds des pêches est un outil important pour le milieu , a dit la ministre.

Elle s’est aussi dite consciente de certains délais dans le traitement de demandes pour l’obtention de financement dans le cadre du programme fédéral-provincial.

J’ai eu une rencontre avec le ministre Lamontagne justement pour regarder au niveau du fond, comment on peut l’améliorer. C’était nouveau la mise en place du fond et il faut pouvoir faire l’analyse et améliorer la rapidité du traitement des dossiers. Les fonctionnaires vont travailler là-dessus au cours des prochains mois, mais je peux vous dire qu’autant pour le ministre Lamontagne que pour moi, le Fonds des pêches est un outil de travail important pour la région, autant pour la capture que pour la transformation.

Diane Lebouthillier a également commenté, pour la première fois, le rapport fédéral du Commissaire à l’environnement et au développement durable, qui a jugé que le MPO manquait de données fiables sur l’exploitation des ressources. Elle a dit être en accord avec les conclusions du commissaire et vouloir s’engager à améliorer les choses.