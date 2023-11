Justin Trudeau à l’APEC : naviguer en eaux troubles

Quand l’avion de Justin Trudeau se posera à San Francisco pour la rencontre de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l’événement le plus attendu du sommet, le tête-à-tête entre Xi Jinping et Joe Biden, sera déjà bien entamé.

M. Trudeau, lui, n’a aucun tête-à-tête officiel prévu avec le président chinois, du moins rien d’annoncé pour l’instant. Sa relation avec l’autre géant dans la région, l’Inde, s’est dégradée cet automne. Le Canada a perdu beaucoup de plumes sur la scène internationale , résume l’ancien ambassadeur canadien à Pékin Guy Saint-Jacques.

Pourtant, Ottawa souhaite accroître ses liens en Asie, une région de plus en plus importante sur les plans politique, économique et militaire. Les pays de l’ APEC , comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis ou encore le Canada, comptent pour 50 % des échanges commerciaux mondiaux.

Voici trois questions pour mieux comprendre la mission de Justin Trudeau en eaux troubles.

Aucune rencontre bilatérale n’a été annoncée entre Justin Trudeau et Xi Jinping. Est-ce mauvais signe?

Pas nécessairement, selon Benoit Hardy-Chartrand, professeur de relations internationales au campus de l'Université Temple, à Tokyo. Pour la Chine, le Canada n’est pas très haut dans la liste de priorités , explique-t-il. Ce sont les États-Unis qui occupent la place la plus importante , suivis du Japon, de la Corée du Sud, de l’Union européenne, etc.

Le Canada, sans être un joueur insignifiant, est loin d’avoir l’importance que ces pays ont pour Pékin , précise-t-il.

Ce qui serait mauvais signe , selon M. Hardy-Chartrand, c’est s’il n’y avait même pas de rencontre informelle entre les deux chefs d'État : Ça donnerait vraiment une idée des difficultés auxquelles les deux pays sont confrontés.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Justin Trudeau et le président chinois Xi Jinping participaient en 2022 à la retraite des dirigeants de l'APEC en Thaïlande Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le dernier tête-à-tête entre Xi Jinping et Justin Trudeau, qui remonte au sommet du G20 de Bali, en novembre 2022, avait donné lieu, juste après, à un échange tendu entre les deux hommes, le tout capté par un caméraman canadien. Le président chinois n’avait pas aimé que certains détails de leur rencontre, notamment leurs discussions sur l’ingérence étrangère, soient transmis aux médias. Au Canada, on croit à la liberté de parole , avait rétorqué M. Trudeau du tac au tac.

Publicité

Depuis, les tensions ne se sont pas estompées, explique l’ancien ambassadeur canadien à Pékin Guy Saint-Jacques : La relation entre Justin Trudeau et Xi Jinping est très mauvaise. La chimie ne passe pas entre les deux.

M. Saint-Jacques estime qu’une rencontre de corridor à l’ APEC serait utile , mais si cela se produit, le président chinois risque de s’attendre à certaines concessions d’Ottawa, par exemple sur Taïwan. Il serait surprenant que M. Trudeau accepte de mettre de l’eau dans son vin , estime l'ex-ambassadeur.

Tout n’est cependant pas noir entre les deux pays, précise M. Saint-Jacques. La preuve? Le ministre fédéral Steven Guilbeault a pu se rendre à Pékin à la fin de l’été pour une mission environnementale. C’est son homologue chinois qui l’avait invité, montrant une volonté de collaborer sur certains dossiers.

Le premier ministre indien ne sera pas à l’APEC. Justin Trudeau doit-il rencontrer ses représentants sur place?

Oui , répond sans hésiter l’ancien ambassadeur Guy Saint-Jacques. Il croit toutefois que le premier ministre canadien doit être soulagé de l’absence de M. Modi au sommet de l’ APEC : Ça lui évite une rencontre malheureuse, étant donné le piètre état de leurs relations.

Les deux pays sont en froid depuis que Justin Trudeau a dénoncé le rôle potentiel du gouvernement indien dans le meurtre d’un Canadien sikh en Colombie-Britannique.

Or, l’Inde se trouve au cœur de la stratégie indopacifique qu’Ottawa a présentée l’an dernier, qui vise à renforcer les relations avec de nombreux pays asiatiques pour faire contrepoids au géant chinois.

Ouvrir en mode plein écran Lors de la dernière rencontre entre les premiers ministres indien et canadien au G20 en septembre 2023, Narendra Modi a nié l’implication de l’Inde dans le meurtre d’Hardeep Singh Nijjar. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Peut-être que le message de M. Trudeau au gouvernement indien devrait être : on veut votre collaboration pour tirer au clair ce qui s’est passé avec l’assassinat du Canadien d’origine sikh, mais on veut aussi discuter de vos préoccupations sur le plan de la sécurité, par exemple le financement d’activités potentiellement terroristes, organisées à partir du Canada , affirme M. Saint-Jacques.

Toutefois, la difficulté pour le Canada, c’est que sa politique étrangère est très influencée par sa politique intérieure , explique le professeur de science politique à l’ UQAM Justin Massie, qui codirige le Réseau d'analyse stratégique. Or, ajoute-t-il, le poids démographique de la minorité sikhe au Canada est disproportionné par rapport à son poids réel en Inde. Et c'est beaucoup ça qui informe la politique du Canada vis-à-vis de l'Inde , précise M. Massie.

La stratégie indo-pacifique du Canada est-elle à mettre à la poubelle?

Malgré les tensions avec l’Inde, plusieurs experts croient que la volonté du Canada de diversifier ses liens commerciaux et politiques en Asie – ce qui est au cœur de la stratégie indopacifique – et, ainsi, de ne pas miser sur un seul joueur, comme la Chine, est souhaitable.

Publicité

Le défi, c’est que le gouvernement Trudeau ne peut pas espérer des résultats immédiats.

Mélanie Joly a beau avoir déclaré il y a quelques mois que le Canada doit devenir le meilleur ami de la Corée du Sud, on ne peut pas s’attendre à la même amitié que l’on a avec la France et le Royaume-Uni , fait valoir Justin Massie.

Il faut se rappeler pourquoi on est si proche des alliés français et britanniques. C’est parce que des dizaines de milliers de Canadiens sont morts pour défendre leur souveraineté, pendant la Première et la Deuxième Guerres mondiales.

Ouvrir en mode plein écran La frégate canadienne NCSM Vancouver, amarrée à la base navale américaine d'Okinawa Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Selon le politologue, le Canada doit se demander ce qu’il peut apporter concrètement à la zone Asie-Pacifique, au-delà des simples partenariats commerciaux. Renforcer la sécurité dans la région fait partie des priorités du gouvernement Trudeau. D’ailleurs, près de 300 membres des Forces canadiennes ont participé récemment à une opération de l’ ONU pour faire respecter les sanctions contre la Corée du Nord. M. Massie note toutefois que le Canada est généralement « à court de ressources militaires » et qu'il a donc « très peu à offrir », au-delà des « grandes déclarations » et de son implication dans quelques missions.

Justin Massie aimerait que le Canada joue un rôle beaucoup plus actif dans l’adaptation aux changements climatiques, un enjeu clé pour beaucoup de pays bordés par l’océan Pacifique. L’investissement dans la résilience des infrastructures pourrait être une option, croit-il, tout comme une meilleure aide au développement dans des pays comme le Vietnam, la Thaïlande ou les Philippines. Mais, encore une fois, ajoute-t-il, c’est difficile de faire ça, parce qu’on est plutôt dans une situation de décroissance des ressources affectées aux affaires internationales .

Le professeur Benoit Hardy-Chartrand, de l’Université Temple à Tokyo, abonde dans le même sens : Il va falloir vraiment que le Canada montre son sérieux avec des actions et des mesures concrètes. Car il reste encore un certain scepticisme envers le Canada pour ces partenaires de la région , souligne-t-il.

Il faudra donc guetter les avancées palpables à l’ APEC …

Avec la collaboration de Marie Chabot-Johnson