À Washington, un énorme rassemblement en soutien à Israël

Des dizaines de milliers de personnes ont afflué mardi vers l’emblématique parc du National Mall, à Washington, pour manifester leur soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas. Voici, en photos, un résumé de l’après-midi.

Ouvrir en mode plein écran Vue du National Mall Photo : Radio-Canada / Violette Cantin

De nombreux manifestants ont brandi des affiches à l'effigie des otages détenus par le Hamas. Pendant tout l’après-midi, le slogan Bring them home (Ramenez-les à la maison) a retenti parmi la foule. Pour Eron Frank, que nous avons rencontré sur place, il s'agit d'un sujet particulièrement émotif. Le manifestant a affirmé connaître l’un des otages, le jeune Hersh Goldberg-Polin, dont la mère a pris la parole sur scène. C'est un ami de la famille, a articulé M. Frank. C’est une horreur, un cauchemar. Je pense à ses parents sans arrêt.

Ouvrir en mode plein écran Les Canadiens Adin (à gauche) et Gabrielle sont venus de Toronto pour manifester leur soutien à Israël. Photo : Radio-Canada / Marcel Calfat

Adin et Gabrielle sont venus de Toronto avec leur famille. Ils sont arrivés le matin et repartent en soirée. Il y a tellement d’antisémitisme et de haine, il faut montrer que le peuple juif se soutient, a lancé Adin. On sent que c’est tellement important d’être juif aujourd’hui. À ses côtés, Gabrielle a renchéri : On est comme une grande famille. Pour l’occasion, les deux adolescents avaient même apporté leur drapeau du Canada.

Ouvrir en mode plein écran Quelques dizaines de juifs orthodoxes ont organisé une contre-manifestation. Photo : Radio-Canada / Marcel Calfat

À côté du rassemblement s'est tenu une contre-manifestation à laquelle ont participé quelques dizaines de juifs orthodoxes. Ils ont bénéficié d’une haute protection policière, qui a augmenté au courant de l'après-midi. Leur objectif? Dénoncer le sionisme et demander un cessez-le-feu. Nous sommes tellement fâchés que ce rassemblement clame qu’il représente tous les Juifs, a pesté le Rabin Dovid Feldman. L’occupation de la Palestine par Israël est illégale. Les gens reçoivent un lavage de cerveau par la propagande sioniste. Alors que M. Feldman témoignait, une femme est passée devant le cortège et a fait un doigt d'honneur à ses membres.

Ouvrir en mode plein écran Bryna Miller est venue de la ville de Cincinnati, dans l'État de l'Ohio, pour manifester. Photo : Radio-Canada / Violette Cantin

Bryna Miller est venue de Cincinnati, par avion et par bus, avec un groupe de près de 500 personnes. Elle nous a expliqué que la fédération juive de sa localité avait organisé le voyage. Chaque Juif aux États-Unis devrait soutenir Israël. Nous voulons que nos enfants soient fiers d’être juifs , a affirmé celle qui ne croit pas à la possibilité d’un cessez-le-feu. Autant Israël veut un cessez-le-feu, autant le 7 octobre a anéanti cette possibilité lorsque le Hamas s’en est pris aux Juifs.

Ouvrir en mode plein écran Ben est d'origine israélienne et a immigré aux États-Unis il y a quelques années. Photo : Radio-Canada / Marcel Calfat

Ben est d’origine israélienne et a immigré aux États-Unis il y a six ans. Nous devons soutenir Israël, a lancé le New-Yorkais. C’est comme un combat de la lumière contre l’obscurité.

Ouvrir en mode plein écran Le leader de la majorité démocrate au sénat, Chuck Schumer Photo : Getty Images / Drew Angerer

Nous soutenons Israël , a scandé d’entrée de jeu le leader de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. Dans un discours enflammé, il a incité la foule à chanter avec lui des slogans pro-israéliens à plusieurs reprises. M. Schumer s'est également targué d'être le politicien juif le plus haut placé dans l’histoire américaine.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson Photo : Getty Images / Drew Angerer

Immédiatement après l'allocution de M. Schumer, le nouveau président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, a pris la parole. Il y a peu de causes qui peuvent facilement unir les leaders des deux partis et des deux Chambres. Mais la survie de l’État d'Israël et de ses citoyens nous unit et unit tous les Américains , a-t-il déclaré.