De plus en plus de diplômés et d'employés se rendent dans les banques alimentaires à Toronto, selon une compilation de Daily Bread et North York Harvest, qui appellent à contrer cette tendance.

Les deux organisations alertent sur l’augmentation de la demande que ce soit le nombre de visites totales (2,53 millions; +51 % en un an) ou les nouveaux clients (120 000; +154 %).

Ces chiffres compilés du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 dressent le profil des habitants de Toronto qui ont recours à leurs services.

D'un à bientôt trois millions en trois ans

Il y a deux ans seulement, le seuil d'un million de visites annuelles avait été dépassé. Il a désormais plus que doublé. À ce rythme, un total de trois millions sera atteint d’ici la fin de l’année.

Ouvrir en mode plein écran Daily Bread comptait un million de visites en 2020-2021. Au rythme actuel, ce total va bientôt tripler. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Des bénéficiaires témoignent des difficultés tandis que les différents gouvernements estiment avoir augmenté leurs efforts, sans enrayer la situation.

Neil Hetherington, le président-directeur général de Daily Bread, attribue cette détérioration au contexte économique.

L’explosion du coût du logement, l’inflation des prix des produits alimentaires, la stagnation des salaires et un manque de soutien au revenu poussent de plus en plus de personnes à venir à la banque alimentaire.

Ouvrir en mode plein écran Neil Hetherington, le président-directeur général de Daily Bread, attend des gestes des autorités politiques face à l'explosion du nombre de bénéficiaires. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

De plus en plus d’employés et de diplômés

Au-delà de ces totaux alarmants, les auteurs du rapport Who's Hungry relèvent surtout une évolution du profil de ses bénéficiaires. Désormais, plus de la moitié, 59 %, ont un diplôme d’éducation postsecondaire.

Et près de la moitié, 47 %, viennent d’un foyer où au moins une personne a un emploi. Cette proportion n’était que de 7 % un an plus tôt.

Des usagers témoignent

Client de Daily Bread, Ryan Patchson y est aussi bénévole. Il arrivait que sa famille ait ponctuellement recours à la banque alimentaire quand il était plus jeune , il y a quelques décennies, mais il est devenu un habitué depuis la pandémie. Avec un loyer de 750 $ pour 1300 $ de prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), il lui est devenu de plus en plus difficile de se nourrir.

Aller à l’épicerie est devenu sujet à des attaques de panique , décrit-il. La banque alimentaire est un pansement sur cette blessure. Elle me donne assez de confiance pour aller à l’épicerie et acheter ce qui va peut-être me suffire avec un peu d’aide.

Ouvrir en mode plein écran Ryan Patchson est devenu bénéficiaire et bénévole à la banque alimentaire. Cela l'aide à ne pas paniquer au moment de faire ses courses. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

René Frank, un habitant de Toronto, a aussi commencé à venir à la banque alimentaire en 2020, lors de la pandémie. J’ai perdu mon travail, puis j'ai été blessé . Il a ainsi reçu l’autorisation d'accéder aux distributions.

Au début, c’était très troublant, accablant, embarrassant, honteux , raconte-t-il. Mais aujourd’hui, cela le rend surtout humble .

Avoir besoin de cette aide ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal. Ça peut arriver à n’importe qui et cela arrive à de plus en plus de monde qui travaille maintenant , ajoute-t-il. Il suit actuellement une formation pour être travailleur social en réduction des risques pour la santé publique de Toronto.

Ouvrir en mode plein écran Client depuis 2020, René Frank estime qu'avoir besoin de la banque alimentaire peut arriver à n'importe qui et constate que c'est le cas de plus en plus de travailleurs. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Un appel à agir

Daily Bread presse les trois ordres de gouvernement d'agir.

Au gouvernement fédéral, l'organisme demande la mise en place d’une prestation d'invalidité d’ici 2025. À la province, il réclame que, parmi le 1,5 million de nouveaux logements prévus d’ici 2031, 300 000 soient des logements abordables, dont 50 000, à Toronto.

Daily Bread souhaite aussi que la future stratégie de réduction de la pauvreté de la Ville de Toronto comprenne des actions concrètes et du financement pour réduire l’insécurité alimentaire.

Le gouvernement fédéral a répondu sur le volet logement en rappelant l'objet d’un point presse tenu mardi à Toronto. La ministre des Finances Chrystia Freeland a annoncé le cofinancement, pour 1,2 milliard de dollars, de sept projets immobiliers déjà amorcés. Ils offriront au total 2644 logements locatifs, dont une partie seront abordables.

Lors de ce point presse, la mairesse Olivia Chow a notamment défendu le programme Multi-Unit Residential Acquisition que le conseil municipal finance à hauteur de 10 millions de dollars.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse Olivia Chow lie le coût du logement au fait d'aller à la banque alimentaire. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Il s’agit d’un programme pour racheter des bâtiments abandonnés ou sur le point d’être vendus pour les transformer en logements abordables à travers des coopératives .

Des réponses qui peinent à convaincre

Le gouvernement provincial a répondu qu'il avait augmenté les prestations du POSPH de 12 % depuis septembre 2022 et que celles-ci, ainsi que celle de pour les enfants handicapés, seront indexées sur l’inflation.

Il ajoute avoir financé à hauteur de 96 millions de dollars la Fondation Trillium de l’Ontario qui aide entre autres les banques alimentaires.

Le gouvernement Ford a aussi augmenté de 6 millions son aide aux programmes alimentaires pour étudiants et autochtones et 42 millions à Canada-Ontario Housing Benefit qui aide à passer plus vite d’un abri temporaire à un logement de long terme.

Ces réponses peinent à convaincre. Pour David Lepovsky, professeur invité à la Faculté de droit de l’Université Western et président de Accessibility4Ontarians with Disabilities Act Alliance, le compte n'y est pas.

On sait, et le gouvernement sait, que bien souvent les personnes qui ont un handicap, hors de toute proportion, vivent bien en dessous du seuil de pauvreté, sont sans emploi ou sous-employées et sont fortement dépendantes de l’assistance sociale.

Ouvrir en mode plein écran Les banques alimentaires de Toronto font face à une demande record, qui s'accélère de plus en plus. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Le rapport de Daily Bread et de North York Harvest souligne qu'un utilisateur sur trois souffre d’un handicap. On sait aussi que le système d’assistance sociale de l’Ontario est à des milles du seuil de pauvreté , ajoute M. Lepovsky.

Neil Hetherington, de Daily Bread, estime aussi qu'il faut reconsidérer les stratégies passées et que les décideurs politiques ont un rôle crucial à jouer.

Avec les informations de Sarah Tomlinson et de CBC