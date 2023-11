Le manque d’espace au Pavillon Monique-Rousseau soulève l’inquiétude des Fransaskois

Des associations fransaskoises se disent préoccupées par le manque d'espace au Pavillon élémentaire Monique-Rousseau de l'École canadienne-française à Saskatoon. L'établissement scolaire n'a plus de place pour accueillir de nouveaux élèves.

D’après les derniers chiffres fournis par le Conseil des écoles fransaskoises (CEF), le Pavillon Monique-Rousseau a une capacité d’accueil de 380 élèves. Pourtant, il y a plus de 439 élèves y sont actuellement inscrits.

Le président du Conseil des parents de l’École Monique-Rousseau, Benjamin Leis, critique l'inaction du gouvernement de la Saskatchewan en ce qu'il s'agit de trouver une solution à ce problème.

Le manque de place au sein de l’École Monique-Rousseau représente un nouveau niveau d’urgence pour la communauté fransaskoise, estime-t-il.

Ce dernier rappelle notamment que la communauté fransaskoise demande depuis de nombreuses années la construction d’une nouvelle école pour répondre à la croissance du nombre d'élèves francophones dans la province.

C’est un problème systémique. [...] À chaque fois qu’on doit demander une autre école, on doit carrément menacer et amener le gouvernement en cour. [...] On ne fait pas partie de leur planification , se désole M. Leis dans une entrevue accordée à l’émission Point du jour.

Le gouvernement est très lent à reconnaître que nous méritons des écoles qui sont équivalentes à la majorité , ajoute-t-il. Oui, on nous a annoncé une nouvelle école primaire, mais c’est juste une annonce et puis ça vient cinq ou même dix ans trop tard. [...] En tant que parent, on est extrêmement frustré par ça.

C’est la première fois dans notre histoire qu’on est en train de refuser des enfants qui ont le droit constitutionnel d’avoir accès à l’école en français. [...] C’est une catastrophe.

Selon M. Leis, la province doit prendre en considération les besoins de la communauté fransaskoise, notamment en matière d'éducation et de construction d'écoles.

Ça suffit! C’est le temps qu’une école fransaskoise fasse partie de la planification [du gouvernement] chaque cinq à dix ans parce que c’est une communauté en train de grandir et puis on produit les leaders de demain dans nos écoles , précise-t-il.

Dans un communiqué envoyé à Radio-Canada, l'Association des parents fransaskois (APF) se dit outrée face à l'existence d'une liste d'attente pour les inscriptions au Pavillon Monique-Rousseau de l'École canadienne-française de Saskatoon.

L' APF offre son appui au CEF pour adresser le manque d'espace dans ses écoles de Saskatoon, Regina et Prince Albert et dans toutes les communautés en attente de services éducatifs et d'installations vouées spécifiquement à l'éducation en français langue première , souligne l' APF .

Quel manque de respect envers les parents de la minorité francophone de la plus grande ville de la province.

Il y a déjà une dizaine de classes portatives qui ont été greffées à cet édifice vétuste où le toit coule , indique le président de l' APF , Edgard Assoua.

Comment le gouvernement de la Saskatchewan peut-il justifier le délai qu'il impose aux parents fransaskois de Saskatoon au lieu de donner le feu vert dès aujourd'hui pour construire une nouvelle école élémentaire? , se demande-t-il.

La semaine dernière, le directeur général du CEF , Ronald Ajavon, a affirmé que des discussions étaient en cours avec le gouvernement saskatchewanais pour résoudre ce problème.

Dans son budget provincial présenté en mars dernier, la province avait annoncé un financement pour la planification de deux écoles fransaskoises, soit une nouvelle école francophone à Prince Albert pour remplacer l’École Valois, ainsi qu’une nouvelle école élémentaire francophone à Saskatoon.

Avec les informations de Fred Harding