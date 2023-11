Des jeunes de Saint-Prime récompensés pour la prévention du vandalisme

Un tout nouveau jeu interactif, installé dans le gymnase de l'école Jeanne-Mance de Saint-Prime, a été acheté grâce aux économies liées à la réduction des méfaits cet été.

La municipalité de Saint-Prime a mis en place cette initiative hors du commun au printemps dernier pour sensibiliser les jeunes aux conséquences du vandalisme.

Chaque mois, on mettait 5000 $ dollars si on n'était pas touché par des réparations.

Depuis 2018, des adolescents commettaient des méfaits de plus en plus importants, selon la conseillère Nathalie Paré.

C'était des poubelles brûlées, par exemple. On a vu une gradation, on a eu des installations brisées , relate celle qui est aussi présidente du conseil d’administration de la Maison des jeunes.

Les actes de vandalismes se sont multipliés à Saint-Prime.

Au lieu de cibler les jeunes responsables, la communauté a décidé de s’y prendre autrement.

On voulait trouver des solutions non punitives pour créer un sentiment d’attachement à la communauté. Si on s’occupe de nos jeunes, ils ne voudront pas briser leurs choses, ils vont plutôt vouloir les défendre , croit Nathalie Paré.

Plusieurs partenaires ont donc accepté d'investir 30 000 $ pour acheter un appareil de jeux interactifs et éducatifs (Système Lü), si l’été s’avérait positif.

Nathalie Paré est conseillère à la municipalité de Saint-Prime et présidente du conseil d'administration de la Maison des jeunes.

Un thermomètre antivandalisme a été installé pour permettre à la population de visualiser l’avancement du projet tout au long de la période estivale.

Chaque dollar que nous aurions dépensé dans la réparation d’un équipement vandalisé ou dans le nettoyage de terrains saccagés a été réservé à ce projet , a précisé la mairesse de Saint-Prime, Marie-Noëlle Bhérer.

Un projet rassembleur

Le système de jeux interactifs est installé dans le gymnase de l’école Jeanne-Mance, mais il sera accessible à d’autres organismes de la communauté, comme la Maison des jeunes ou le CPE Les Souriceaux.

À plusieurs occasions, nous réservons le gymnase pour aller faire bouger les jeunes et ce système nous permettra une panoplie de nouvelles possibilités , a mentionné la responsable de la Maison des jeunes de Saint-Prime, Martine Lambert.

Plusieurs groupes de jeunes peuvent profiter du nouveau système de jeu interactif de l'école Jeanne-Mance.

Le système Lü permet de créer un environnement spatial intelligent qui réagit aux comportements et aux interactions des joueurs en temps réel. Le gymnase de l’école peut ainsi être transformé en salle de sport interactive avec des systèmes de son et d’éclairage synchronisés.

Petits et grands semblent emballés par le concept.

C'est sûr que les adolescents ne sont pas touchés par le jeu, mais ils ont des petits frères et sœurs. On voulait leur montrer la conséquence que leur acte peut avoir sur la communauté , conclut la conseillère Nathalie Paré.

D'après le reportage d'Alexandra Duchaine