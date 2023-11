C’est l’heure du bilan pour l’Université Laval qui a présenté mardi son rapport annuel à la communauté. Financièrement, l’institution se félicite de la progression des revenus de recherche depuis les 5 dernières années; ils s’élèvent à 469 millions de dollars pour 2021-2022.

Toutefois, la fréquentation a baissé de 1 % par rapport au bilan précédent, portant le nombre d'étudiants à 55 715 en 2022-2023.

Selon la rectrice de l'Université Laval Sophie D'Amours, c'est un retour à la normale après une année record tant du point de vue des étudiants que des financements en recherche, précise-t-elle.

Mme D'Amours estime que le bilan présenté en est un de transition entre deux plans stratégiques, mais aussi entre la situation d'avant et d'après la pandémie.

La rectrice a tenu à souligner le rang occupé au classement Times Higher Education qui liste les meilleures universités à travers le monde. L'Université Laval y tient la 14e place dans une catégorie qui évalue les objectifs de développement durable fixés par l’ONU.

C'est une reconnaissance qui est remarquable, qui nous rend très fiers, qu'on a célébrée aujourd'hui.

Une baisse de fréquentation anticipée

Si la fréquentation a déjà diminué par rapport au précédent bilan, l’écart risque de se creuser en automne 2024 avec l’augmentation des droits de scolarité que compte imposer le gouvernement québécois aux étudiants du reste du Canada et de l'étranger.

Le but de la future mesure est de protéger la langue française et de mieux distribuer les revenus entre universités, faisant passer les frais de scolarité du simple presque au double pour les étudiants concernés.

Dans les scénarios plus importants où la tarification des étudiants canadiens devrait monter à 17 000 $ par étudiant par année, on s'attend à ce qu'il y ait une baisse de fréquentation, anticipe Mme D'Amours ajoutant que les détails n'ont pas encore été précisés. On attend la mesure budgétaire pour mieux évaluer l'impact.

L'Université réitère ses positions

Pendant la présentation du bilan, suivie par 330 personnes selon l'Université Laval, en personne et à distance, l'importance des considérations environnementales a été rappelée.

Interrogée sur la question du tramway de Québec, Mme D'Amours a tenu a rappeler le soutient de son institution envers le projet.

La rectrice a aussi rappelé la demande formulée en septembre 2023. Elle avait alors estimé que l'Université Laval était sous-financée, et que le budget de 1,2 milliard de dollars par année ne suffisait pas à répondre aux défis actuels et à venir.