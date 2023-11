Prix de la musique autochtone de la Saskatchewan : une « première historique »

Les premiers Prix de la musique autochtone de la Saskatchewan (Saskatchewan Indigenous Music Awards) ont eu lieu dimanche soir, au Centre EA Rawlinson pour les Arts, à Prince Albert.

En tout, 10 prix ont été décernés. Nige B, membre de la Première Nation Lac La Ronge, a remporté deux prix, celui de l'instrumentiste de l'année et celui de la l'artiste de l'année en rock/heavy métal/rap.

L'auteur-compositeur-interprète Teagan Littlechief de la Première Nation White Bear s'est produite sur scène lors du premier gala célébrant la musique autochtone en Saskatchewan.

L'événement a été organisé par l’Association de musique autochtone de la Saskatchewan (Saskatchewan Indigenous Music Association), un organisme fondé en janvier dernier pour aider les rêves à devenir réalité , selon ses fondateurs.

Moins d'un an plus tard, l’Association de musique autochtone de la Saskatchewan connaît un succès complet , selon le musicien Donny Parenteau, qui est aussi l'un des fondateurs de l'organisme.

Il ajoute que leur but est simple et ambitieux, c'est-à-dire simplement réunir les musiciens autochtones de tous genres pour célébrer .

C'est une première dans l'histoire de la Saskatchewan, comme l'explique Donny Parenteau.

Les organisateurs précisent que, contrairement aux galas de musique allochtones qui ne proposent qu'une catégorie pour la musique autochtone, cet événement a été organisé pour célébrer la musique autochtone dans tous les genres et pour tous les groupes d'âge.

Liste des artistes ayant remporté un prix : Artiste émergent de l'année (18 ans et moins) : Brindan

Enregistrement gospel de l'année : Sundance et Sunshine Brass

Chanson de l'année : Shawn Adams - Take Your Halo Off

Artiste ou groupe country/roots de l'année : Jarrid Lee

Instrumentiste de l'année : Velcro Stories ft. Nige B

Artiste ou groupe rock/heavy métal/rap de l'année : Nige B

Prix Willard Ahenakew : Lawrence Joseph

Artiste féminine de l'année : Falynn Baptiste

Artiste masculin de l'année : JJ Lavallee

Choix du public de l'année : Donny Corrigal

Lawrence Joseph, ancien chef de la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) et musicien, a été récompensé par le prix Willard Ahenakew pour ses réalisations et son appui à la musique et aux arts dans le nord de la Saskatchewan.

Le prix porte le nom de Willard Ahenakew, artiste et journaliste de la Première Nation crie Ahtahkakoop.

La soirée a été marquée par les prestations de nombreux artistes autochtones, parmi lesquels Julianna Parenteau, Roland Corrigal, Yvonne St Germaine, The Strong Sisters et Donny Parenteau.

Nige B, musicien qui défie les genres, a remporté deux prix pour son œuvre de hip-hop instrumental.

J’étais stupéfait , affirme-t-il.

Nige B était reconnaissant à l'issue du gala de remise de prix : Il donne à notre peuple un endroit pour notre art et nos musiques. C'est un espace qui nous permet d'être entendus et de nous rassembler.

Le simple fait de se trouver dans une salle remplie d'autres artistes autochtones et d'entendre leurs histoires et musiques des gens m'a donné beaucoup d'énergie et d’encouragement.

Avec le sentiment d’avoir vécu l’histoire, Nige B, s’attend à ce que les Prix de la musique autochtone de la Saskatchewan continuent de grandir.