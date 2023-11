Plus de 30 km de cordage de pêche récupérés en Gaspésie

À Rivière-au-Renard, l'Association des capitaines-propriétaires de la Gaspésie (ACPG) a récupéré, depuis trois ans, pas moins de 52 tonnes d’équipements de pêche et l’équivalent de 36 km de cordages.

Depuis 2020, Pêches et Océans Canada a investi plus de 26 millions de dollars, un peu partout au pays, afin de permettre aux scientifiques et aux pêcheurs de réaliser des sorties de récupération d’engins de pêche fantômes.

Les associations de pêche et les centres de recherche contribuent à cet effort de récupération d'engins fantômes qui représentent une importante menace pour la préservation des stocks et la sécurité des mammifères marins en raison des risques élevés d’empêtrement.

C'est le cas de l' ACPG qui a mené, en trois ans, 340 sorties en mer.

L’objectif, c’est que nos pêcheurs fassent partie de la solution pour nettoyer nos océans.

On retrouve des casiers à crabe, du cordage, câbles, des anciennes sennes danoises, enfin tous les engins fantômes qui peuvent être dans nos fonds marins depuis des décennies , indique Geneviève Myles.

Au Canada, depuis trois ans, 24 308 équipements de pêches fantômes ont été récupérés selon le bilan dressé par Pêches et Océans Canada Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Au cours des dernières années, les principales zones de pêche pour le crabe des neiges dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent ont été privilégiées pour les sorties de récupération considérant que cette flottille est la plus importante en nombre de casiers dans l’est du Canada.

Geneviève Myles et Samantha Bois-Roy sont responsables du projet de récupération d'engins fantômes à l'Association des capitaines-propriétaires de la Gaspésie (ACPG) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La zone 12, qui est la plus importante zone de crabe des neiges dans le sud du golfe, est la principale zone où sont repêchés les casiers, mais les pêcheurs récupèrent aussi d'autres type d'engins.

Avant il y avait beaucoup de pêche aux poissons de fond au chalut qui se faisait là et c'est important d'y aller parce qu'il y a des engins, qu'on a trouvé,s qui avaient plus de 30 ans.

Menace pour les écosystèmes et le maintien des marchés

Ces équipements perdus continuent d'effectuer une pêche invisible très dommageable pour des espèces plus vulnérables. Les cordages représentent des menaces importantes d'empêtrement pour les mammifères marins et génèrent des microplastiques.

Pour les récupérer, l' ACPG utilise un équipement spécial. L’équipement que nous avons, c'est un grappin qui est surmonté sur roue, donc qui ne cause pas de dommages au fond marin et les grappins sont adaptés pour attraper uniquement les engins fantômes , explique Geneviève Myles.

L'ACPG utilise un grappin roulant pour récupérer les casiers de pêche perdus en mer et leurs cordages. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

En plus de la préservation des stocks, l'enjeu, pour les pêcheurs, est de ne pas perdre leur certification de pêche responsable, condition essentielle pour maintenir le principal marché d'exportation que sont les États-Unis.

L'entrepreneure Camille Gagné sur son bateau de pêche. Photo : Gracieuseté: Camille Gagné

La pêcheuse de crabe des neiges Camille Gagné participe aux sorties de pêche fantôme de l’ ACPG depuis maintenant deux ans. Elle trouve important de protéger à la fois la ressource et l'environnement.

Depuis quelques années, la planète entière prend un virage écolo et je pense que l'industrie des pêches a besoin de faire ce virage.

Même si la participation des pêcheurs était loin d’être gagnée au départ, ils sont de plus en plus mobilisés, chaque année, à prolonger leurs sorties en mer, au-delà de leur saison de pêche.

Je vous dirais que la première année, on avait trois pêcheurs qui ont fait les sorties, c'était comme un test, puis cette année, on a 19 capitaines qui ont fait des sorties en mer pour récupérer des engins fantômes , conclut Samantha Bois-Roy.

Selon le bilan dressé par Pêches et Océans Canada, depuis trois ans, la centaine de projets financés par le Fonds pour les engins fantômes, ont permis de récupérer 600 km de cordages et plus de 1910 tonnes d'équipements de pêche et d'aquaculture pour un total de 24 308 engins fantômes.