Justice: un stratagème pour obtenir du cannabis médical

C’était avant sa légalisation et la création de la Société québécoise du cannabis. Deux hommes de Montréal ont mis sur pied un système qui permettait à leurs clients d’obtenir facilement une prescription d’un médecin afin de pouvoir s’approvisionner en cannabis médical. Leurs boutiques, dont deux en Mauricie, ont fait l’objet de perquisitions. Ils risquent aujourd’hui la prison.

Albert Krespine et Maxwell Gordon Knight ont lancé l’Association des consommateurs de cannabis médical du Québec. Le groupe comptait neuf adresses à Montréal, Saint-Jérôme, Victoriaville, Laval, Trois-Rivières, Shawinigan, Valleyfield et Vaudreuil. Huit d’entre elles étaient opérées par des franchisés.

Maxwell Gordon Knight, qui a reconnu sa culpabilité mardi matin au Palais de justice de Trois-Rivières, était notamment responsable de l’adhésion des membres. THcity et le 710 étaient considérés par ses dirigeants comme points de services qui faisaient le lien entre le client, un médecin et un producteur désigné par Santé Canada pour cultiver le cannabis médical. Moyennant 200$, les nouveaux membres de l’Association avaient accès à un questionnaire médical élaboré et pouvaient rencontrer en quelques minutes par visioconférence un médecin qui leur prescrivait du cannabis médical.

Maxwell Gordon Knight a reconnu sa culpabilité mardi matin au Palais de justice de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Une fois la prescription en main, ils pouvaient récupérer sur place du cannabis séché, de l’huile de cannabis et toutes sortes de produits dérivés. Albert-Abraham Krespine, considéré par la justice comme la tête dirigeante de l’entreprise, prétendait à l’époque entreposer le cannabis médical fourni par des producteurs certifiés. Il disait ne pas en vendre.

Devant la justice, son bras droit (Maxwell Gordon Knight) a reconnu que les détenteurs d’une prescription offraient une contribution de 4$ le gramme à l’Association en échange du dit cannabis.

Ils se faisaient nommer des ‘’caregivers’’, vraiment des gens qui donnent des soins. Ils devaient acheter une carte de membre et obtenir une prescription. On leur disait que ça devenait alors légal de se procurer du cannabis dans les différentes succursales de l’ACCMQ , explique Me Ève-Lyne Goulet, du directeur aux poursuites criminelles et pénales.

Bilan des perquisitions dans la région

La boutique THcity de la rue Fusey dans le secteur Cap-de-la-Madeleine a reçu la visite des policiers à quelques reprises avant la perquisition du 9 octobre 2018. Les policiers y ont saisi 685,69 grammes de cannabis séché, 24,6 grammes de résine de cannabis, 54,43 gr de WAX, 455 ml d’huile de cannabis et différents produits dérivés du cannabis comme du thé, des bonbons et des biscuits.

À Shawinigan, la perquisition menée à la boutique 710 a permis la saisie de 123 grammes de cannabis séché, 14,6 ml d’huile de cannabis, 2 ml de THC liquide, 30 plants de cannabis et 2900 grammes de résidus de cannabis

La prison réclamée

Maxwell Gordon Knight a plaidé coupable à l’accusation de Traffic de cannabis. Ses avocates ainsi que le directeur des poursuites criminelles et pénales feront leurs représentations au juge dans le but de déterminer sa peine le 5 janvier. Me Goulet a toutefois déjà fait savoir qu’elle compte demander l’emprisonnement.

Albert Krespine, propriétaire de Smokes & Vapors et responsable en soin pour l'Association des consommateurs de cannabis médicinal du Québec (ACCMQ) Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Albert Krespine a quant à lui fui le Canada au cours des procédures judiciaires. Un juge a ordonné son incarcération en janvier 2020. Il fait toujours l’objet d’un mandat d’incarcération pancanadien.