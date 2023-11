Steeve « L’Artiss » Charland a présenté mardi son récit du convoi des camionneurs devant la Cour supérieure de l’Ontario. Lors de son témoignage, ce dernier a martelé qu’il avait agi à l’intérieur des limites permises par la loi.

Ben franchement, je ne sais pas pourquoi je suis ici Monsieur le juge a lancé l'homme originaire de Grenville-sur-la-Rouge, qui est devenu une figure de proue du mouvement de contestation contre les mesures sanitaires durant la pandémie

Steeve Charland fait face à des accusations de méfait et d’avoir conseillé de commettre un méfait. Ces gestes auraient été posés au début de 2022, alors que le convoi des camionneurs paralysait le centre-ville d’Ottawa.

Mardi, l’accusé a raconté de manière chronologique sa participation à l’événement, le tout ponctué de publications tirées des médias sociaux.

Ouvrir en mode plein écran Steeve Charland et les Farfadaas avaient établi leur campement sur la Place des festivals à Gatineau, pendant le convoi des camionneurs. Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

Pas des menaces

Steeve Charland est notamment revenu sur une vidéo publiée le 12 février 2022, dans laquelle il peste contre la Ville de Gatineau et le propriétaire du stationnement où lui et les Farfadaas avaient établi leur campement.

Publicité

Les mille chars qui s’en viennent vont tous bloquer Gatineau , l’entend-on dire, en ajoutant qu’il faisait son possible pour se plier aux règlements municipaux.

Mardi, il a toutefois précisé qu’il ne s’agissait pas là d’une menace. On a essayé de leur rendre service [à la police de Gatineau] , a-t-il fait valoir.

Pour ce qui est des montants d’argent qu’il a distribués à des camionneurs et d’autres manifestants, Steeve Charland les présente plutôt comme des gestes de charité. Il a raconté avoir d’abord aidé un camionneur qui n’avait plus d’essence, de nourriture et qui était tombé malade.

Des gestes dans les limites de la loi, selon Charland

L’avocat de Steeve Charland est ensuite revenu sur l'invocation de la Loi sur les mesures d’urgence, le 14 février 2022. Cette journée-là, Steeve Charland avait enjoint les manifestants à tenir bon ; un message qu’il dit avoir lancé puisque, selon compréhension, la mesure devait encore être approuvée par le Sénat.

Publicité

Si on vous avait dit que [la manifestation] était devenue illégale, qu’est-ce que vous auriez fait? , a demandé Me Nicholas St-Pierre à son client.

Je serais parti a répondu Steeve Charland du tac au tac.

Ce dernier a conclu son témoignage en martelant qu’il avait toujours manifesté de manière légale, bien qu’il tentait de pousser les règles en place.

Il a toutefois concédé que la seule fois où il est allé trop loin, c’est lorsque les Farfadaas et lui ont bloqué le tunnel Louis-Hippolyte La Fontaine à Montréal, en mars 2021. Ce geste lui a d’ailleurs valu une centaine d’heures de travaux communautaires.

Ouvrir en mode plein écran Steeve Charland subira son contre-interrogatoire jeudi, au palais de justice d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / David Richard

Contre-interrogatoire jeudi

La Couronne prévoit contre-interroger Steeve Charland jeudi et vendredi. Pour l’avocat François Dulude, ce sera l’occasion de démontrer une fois de plus selon lui, l’organisation, l’aide et les encouragements dont l’accusé a fait preuve lors du convoi des camionneurs.

Il y a trois semaines, la Couronne a fait entendre deux policiers de Gatineau et une agente du Service de police d’Ottawa. Le reste de la preuve reposait essentiellement sur des vidéos captées et publiées sur les réseaux sociaux par Steeve Charland et sa conjointe.

Avec les informations de Rémi Authier