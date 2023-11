Longue attente au téléphone, nombreux transferts d'appels, lignes coupées... En réponse aux frustrations vécues par des patients orphelins, les autorités de santé de l’Outaouais lancent cette semaine un nouveau service virtuel de Guichet d’accès à la première ligne (GAP).

Radio-Canada a appris que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais est en période de rodage de son GAP numérique et qu’il compte informer la population sous peu de la mise en place du nouveau système.

On est tout à fait conscient de cette situation-là. [...] Je pense que ça va améliorer la satisfaction des gens , assure Véronique Dion, directrice adjointe de l'accès aux services de proximité au CISSS de l’Outaouais.

Le 811 option 3, ou le parcours du combattant

Dominik McNicoll, patiente orpheline depuis quelques années, fait partie des usagers échaudés par le GAP .

Après le départ à la retraite de son médecin ontarien, elle s’est inscrite au Guichet d’accès à un médecin de famille du Québec (GAMF) et s’est vue affiliée à une clinique médicale de l’Outaouais. Mais comme tous ceux dans sa situation, soit plus de 67 000 résidents de la région, elle doit passer par le GAP et composer le 811 option 3, pour voir un médecin.

Le mois dernier, elle a vécu une situation qu’elle estime désolante et inacceptable . Une simple infection urinaire s’est transformée en parcours du combattant pour elle.

En entrevue avec Radio-Canada, elle explique en détail le nombre d'appels au 811 option 3, l’absence de suivi, son inquiétude grandissante, son incompréhension et sa grande frustration face aux nombreux transferts téléphoniques.

Il ne faut pas être malade dans ce système-là, ça ne tient pas la route et c'est déplorable. [...] Je pense juste à ma mère qui va avoir 83 ans, elle aurait raccroché après le premier appel.

Lors de ses multiples appels téléphoniques documentés au GAP , elle affirme avoir dû parler à un agent administratif provincial, qui l’a transférée à un agent administratif de l’Outaouais, qui l’a transférée à une infirmière de l’Outaouais, qui l’a transférée à la centrale régionale de rendez-vous.

Tu te demandes : c’est-tu moi qui suis folle? La fois des quatre appels avant d'arriver à l'infirmière puis qu’on me demandait les mêmes questions, on me redemandait encore ma carte santé… Je me suis mise à pleurer quand je suis arrivée au bout.

Plusieurs de ces appels se seraient terminés avant la fin du processus, après de longues minutes d’attente et une bonne dose de colère. On l’aurait même transférée par mégarde au GAP du Bas-Saint-Laurent. Écoutez, ça a tout pris pour que je ne sacre pas, j'étais hors de moi , raconte-t-elle.

Diminuer le temps d’attente

Le nouvel outil numérique du CISSS de l’Outaouais va permettre aux patients orphelins de remplir un formulaire en ligne. En fonction des réponses à quelques questions, le système va les orienter vers le GAP de leur région et vers le bon professionnel.

Un rappel téléphonique sera également mis en place afin d’éviter l’attente au téléphone. Ils vont parler avec l'intervenant à qui le [formulaire] a été transmis, ça va éviter le nombre d'interlocuteurs , explique Véronique Dion.

Notre objectif, c'est de répondre à leurs besoins, puis de s'assurer qu'ils sont bien [servis].

Les patients qui n’ont pas accès à Internet ou qui sont moins à l’aise avec la technologie pourront toujours composer le 811 option 3. Ils seront accompagnés pour remplir le formulaire. Le CISSS de l’Outaouais précise également que les délais d’attente au téléphone ont beaucoup diminué depuis la mise en service du GAP .

Selon l’organisme, entre le 30 septembre et le 30 octobre 2023, le délai moyen d’attente était de 6 minutes 45 secondes pour parler à une agente administrative et de 11 minutes 57 secondes pour parler à une infirmière. À la même période l’an dernier, ces délais moyens étaient respectivement de 44 minutes 6 secondes et de 46 minutes.

Véronique Dion, directrice adjointe de l'accès aux services de proximité au CISSS de l'Outaouais

Dans sa mésaventure avec le Guichet d’accès à la première ligne, Dominik McNicoll s’est demandé à plusieurs reprises pourquoi elle ne pouvait pas prendre rendez-vous directement avec la clinique médicale à laquelle elle a été associée. Un questionnement partagé par d’autres patients dans la région.

La directrice adjointe de l'accès au service de proximité du CISSS de l’Outaouais explique que la raison d’être du GAP est surtout de s’assurer de la pertinence des consultations médicales.

Quand on va diriger vers le médecin, c'est parce que c'est un rendez-vous médical qui est requis. Il y a plein d'autres services dans la communauté, autant à l'interne qu'à l'externe, avec des organismes communautaires et d'autres partenaires où on peut diriger la clientèle , précise Véronique Dion.

Entre le 30 septembre et le 30 octobre 2023, le personnel du GAP de l’Outaouais a répondu à 6496 appels, soit une moyenne de 216 appels par jour, alors qu’au lancement du GAP au printemps 2022, la région traitait quotidiennement environ 160 appels. Pour répondre à cette demande grandissante, le nombre d’infirmières et d’agents administratifs qui travaillent pour le GAP de l’Outaouais a doublé en un an. L’équipe compte maintenant 22 infirmières et 14 agents administratifs.

Heures d’ouverture du Guichet d’accès à la première ligne - Outaouais : Lundi au vendredi de 8 h à 18 h

Samedi, dimanche et les jours fériés de 8 h 30 à 16 h 30

Le pharmacien, allié des patients orphelins

Désespérée par son expérience avec le GAP , Dominik McNicoll affirme avoir finalement appelé sa pharmacie, en pleurs. Son pharmacien aurait consulté son dossier et constaté qu’on lui avait prescrit des antibiotiques pour une infection urinaire dans les cinq dernières années.

Il aurait donc été en mesure de prescrire le même antibiotique. C'est vraiment lui qui m'a sauvé la vie , a lancé spontanément Mme McNicoll, avant de préciser, sourire aux lèvres, qu’elle n’était évidemment pas entre la vie et la mort.

Le président de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) explique que des protocoles d’ordonnance ont été standardisés avec leurs collègues médecins.

C'est ce qu'on appelle faire une ordonnance dans une condition mineure où le diagnostic est déjà connu. Il y a une liste assez importante de situations où le pharmacien peut intervenir.

M. Desgagnés insiste pour dire que les pharmaciens ne font pas ça sans repère, sans guide , mais que dans la majorité des conditions mineures, ils peuvent éviter les consultations aux urgences et les délais de consultation médicale.

Dans le cas de l’infection urinaire de Mme McNicoll, le président de l’ OPQ Jean-François Desgagnés soutient que le pharmacien a plus de latitude au sujet des critères administratifs comme le délai de cinq ans de la prescription. Il souhaite même que ces délais soient éliminés dans le futur.

Le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, Jean-François Desgagnés

Le pharmacien fait partie des options d’orientation lorsque le patient orphelin contacte le GAP . Selon M. Desgagnés, environ une personne sur cinq qui compose le 811 option 3 sera dirigée vers un pharmacien.

Ce dernier peut également prolonger des ordonnances, faire le pont entre deux rendez-vous médicaux . Selon l’ OPQ , les pharmaciens ont d’ailleurs rédigé 20 % de toutes les ordonnances au Québec en 2022.

D’autres améliorations à venir, partout au Québec

Interpellé face aux frustrations des patients de l’Outaouais envers le GAP , le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec confirme par courriel qu’il compte déployer en décembre un plan d’action pour améliorer et alléger le fonctionnement , à l’échelle de la province.