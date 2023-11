Chandler continue son combat contre l’intimidation et le harcèlement

Réunis lors d’une séance spéciale, lundi soir, les élus de la Ville de Chandler ont adopté une résolution confirmant leur intention d’envoyer une mise en demeure à une personne dont le comportement est jugé intimidant et harcelant.

Il s’agit d’un citoyen qui nous cause des problèmes, explique le maire de Chandler, Gilles Daraîche. Il faut que ça s’arrête. On ne peut pas continuer comme ça.

Le maire explique que la Ville a reçu au cours des derniers mois de nombreuses plaintes non justifiées. Des élus et des fonctionnaires municipaux ont aussi reçu des lettres anonymes, ajoute M. Daraîche. On va, dit-il, fouiller dans la vie personnelle des gens, dans la vie professionnelle.

Le maire rapporte qu’un employé municipal est en congé de maladie après avoir été l’objet de gestes inappropriés. C’est directement lié à de l’intimidation subie sur les lieux de travail. On ne sait même pas s’il va revenir au travail , raconte le maire.

Les gens qui font ça devraient réfléchir un peu. C’est la population qui est privée de ce service-là, qui malheureusement en subit les conséquences.

Le maire de Chandler a ,de son côté, déposé une plainte à la police la semaine dernière après avoir reçu des messages menaçants sur son cellulaire personnel. Un homme dans la cinquantaine a été arrêté, mais il ne s’agit pas de la personne ciblée par les élus, précise le maire. Cet individu a été relâché en attendant sa comparution en cour.