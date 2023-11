Dans une lettre ouverte, 52 élus de Colombie-Britannique demandent au gouvernement fédéral d’appeler à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Les élus, qui représentent 29 gouvernements locaux différents, réclament également à Ottawa de faire pression pour l’obtention d’une aide humanitaire sans restriction et pour la libération de tous les otages.

Nous, élus locaux de toute la Colombie-Britannique, nous sommes horrifiés et déchirés par la crise en Israël et dans la bande de Gaza , peut-on lire dans la lettre. Nous avons entendu les propos d'habitants qui sont directement touchés, par le biais de leur famille et de leurs amis à Gaza et en Israël, ainsi que d'autres personnes préoccupées par la destruction en cours. Ils demandent à tous les ordres de gouvernement d'agir.

« Obligation morale »

Nous avons l'obligation morale de nous exprimer, de représenter nos communautés et de demander collectivement au gouvernement canadien de prendre des mesures urgentes , continuent les élus dans la lettre, parmi lesquels figurent Jonathan Kerr, conseiller municipal de Comox, et Hilary Eastmure, conseillère municipale de Nanaimo.

Ces derniers disent avoir honte de l'abstention du Canada à l'Assemblée générale des Nations unies sur une résolution appelant à ''une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à une cessation des hostilités'' . Le Canada devrait être un chef de file sur la scène internationale, mais au lieu de cela, il est resté sur la touche , déplorent les signataires de la lettre.

Nous sommes aux côtés des civils palestiniens et israéliens innocents, en cette période déchirante, pour dire que le Canada doit agir maintenant.

Mes valeurs juives m'ont appris à m'élever contre l'injustice et pour la libération de tous les peuples , explique Daniel Tetrault, conseiller municipal de Burnaby et signataire de la lettre. Au cours du mois dernier, des milliers de civils innocents ont été tués, et il n'y a pas de fin en vue. Le gouvernement canadien doit soutenir l'appel au cessez-le-feu.