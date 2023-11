Le gouvernement du Nouveau-Brunswick prévoit un surplus budgétaire moins élevé que prévu

Fredericton prévoit un surplus de 35 millions de dollars et promet une aide pour faire face à l’inflation.

Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves, a présenté mardi, son Compte rendu financier et économique pour le deuxième trimestre. Il annonce un surplus beaucoup plus modeste que ce qui était prévu au mois d’août.

Des évaluations variables

Dans le budget présenté l’hiver dernier, le ministre des Finances prévoyait un surplus de 40 millions de dollars. Ce surplus prévu a quintuplé lors de l’évaluation des états financiers de la province, au mois d’août dernier, pour s’établir à 200 millions de dollars.

Mais voilà qu’au cours de l’automne, cette évaluation a fondu comme neige au soleil, pour maintenant s’établir à 35 millions de dollars, soit moins que les prévisions du budget provincial.

Chaque année, depuis que le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs est au pouvoir, les prévisions budgétaires ont été sous-évaluées.

Des dépenses plus élevées en Santé

La réduction du surplus prévu est en grande partie liée à l’augmentation des dépenses en Santé. Le gouvernement prévoit 161 millions de dollars de plus en Santé.

Le ministre Steeves reconnaît que c’est une : dépense énorme, absolument, c’est nécessaire, que pouvez-vous faire, c’est la santé et c’est notre priorité absolue , dit-il.

Des investissements supplémentaires sont prévus en santé, entre autres pour accueillir de nouvelles infirmières.

Il s’agit de dépenses liées au fonctionnement des réseaux de la santé. Cela inclut, par exemple, des dépenses plus élevées en ce qui a trait à la formation des étudiantes infirmières, ainsi que des infirmières internationales. Les coûts sont aussi attribuables aux salaires, aux fournitures, ainsi qu’à l’assurance-maladie.

Je trouve que c’est un meilleur usage des fonds, à ce moment-ci, ça reflète les priorités dans le domaine de la santé , estime l’économiste Richard Saillant.

L'économiste Richard Saillant estime que la position financière du gouvernement du Nouveau-Brunswick est solide.

Le surplus moins élevé est presque entièrement basé sur des augmentations de dépenses [...]¸ la principale composante qui propulse cette augmentation-là, c’est la santé, donc le gouvernement escompte avoir des succès dans l’embauche au niveau de la santé, ce qui va mener à une augmentation des dépenses dans les six prochains mois, parce que jusqu’à date, par rapport au plan, on ne remarque pas une augmentation des dépenses supérieures à ce qui était prévu , souligne l'économiste.

Une aide pour faire face à l’inflation

Sans donner de détails, le ministre des Finances assure que le gouvernement prévoit des mesures pour aider les ménages qui en arrachent à cause de l’inflation, tant en ce qui a trait à l’alimentation, au logement qu’aux autres dépenses de base.

Avec l’arrivée du froid, il devient certes de plus en plus impératif d’aider les plus défavorisés, donc je ne peux pas dire que cela se fera avant Noël ou en janvier, mais nous cherchons de nouvelles façons d’aider les Néo-Brunswickois. Nous examinons un certain nombre d’options différentes, et nous continuons à les explorer et à essayer d’en trouver une que nous pouvons nous permettre tout en les aidant , assure le ministre des Finances.

Le ministre des Finances promet d'aider les ménages qui subissent les contre-coups de l'inflation, sans toutefois donner de détails.

Selon l’économiste Richard Saillant, le gouvernement a les moyens d’en faire davantage pour aider la population.

Le gouvernement a une marge de manœuvre énorme, parce qu’il faut se rappeler que ce qui est important, lorsqu’on regarde la trajectoire financière du gouvernement, c’est l’importance de sa dette par rapport au PIB, et ce fameux rapport dette/PIB a fondu comme neige au soleil, ce qui laisse entendre que la posture financière du gouvernement est très solide.

Autres dépenses en hausse

Les dépenses du ministère de l’Éducation post-secondaire, travail et formation ont augmenté de 53 millions de dollars, selon le ministre, à cause de Travail NB et de la nouvelle Stratégie de logement, annoncée au mois de juin par Fredericton.

Aussi, le programme énergétique amélioré, qui permet entre autres l’achat de mini-thermopompes, va nécessiter des investissements de 21 millions de dollars supplémentaires.

La tempête Fiona a fait des dommages importants à Grand-Barachois, au Nouveau-Brunswick.

On note aussi une augmentation de 10 millions des dépenses en lien avec les catastrophes naturelles, qu’il s’agisse de l’ouragan Fiona l’an dernier, ou des inondations dans le Madawaska en juin dernier.

Enfin, la taxe sur les cigarettes devrait rapporter 15 millions de dollars de moins cette année.

Quelques augmentations de revenu

Si les dépenses augmentent, certains revenus ont aussi augmenté. Le total des augmentations s’élève à 152 millions de dollars.

Il s’agit principalement des recettes de la TVH , de l’impôt sur le revenu des particuliers, et des subventions conditionnelles du gouvernement fédéral.

Une première réaction de l’opposition

Tant les libéraux que les verts ont souligné qu’ils souhaitaient étudier davantage les données publiées par le ministère des Finances. Les députés des deux partis compte, d’ailleurs, poser de nombreuses questions au ministre Steeves à ce sujet.

Mais d’emblée, le député libéral René Legacy s’est dit surpris par l’annonce d’importantes dépenses.

Le député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford, René Legacy, est surpris de voir que le gouvernement veut augmenter ses dépenses.

C’est comme si qu’on annonce toute une vague de dépenses pour la balance de l’année, parce que pour se rendre au 35 millions de surplus qu’on annonce, il va falloir qu’ils sur-dépensent les revenus pour la fin de l’année.

Pour ce qui est du député vert Kevin Arseneau, il s’inquiète de la variation des évaluations budgétaires d’un trimestre à l’autre.

Kevin Arseneau est député vert dans la circonscription de Kent-Nord, au Nouveau-Brunswick.