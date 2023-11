La province du Manitoba procédera à un test du Système national d’alertes au public (SNAP) «En Alerte» le mercredi 15 novembre, à 13 h 55. L’alerte sera diffusée à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles.

Le gouvernement provincial déclare qu’il est essentiel de tester tous les composants du système d’alerte public.

C’est l’occasion de valider et d’améliorer le mécanisme et la fiabilité du système d’un bout à l’autre afin de s’assurer qu’il fonctionne comme prévu. Par ailleurs, les tests d’alerte familiarisent la population au bruit et à l’apparence des alertes dans l’éventualité d’une situation d’urgence , écrit l'Organisation des mesures d’urgence du ministère du Transport et de l’Infrastructure du Manitoba, dans un communiqué mardi.

La province avertit, toutefois, que ce ne sont pas tous les Manitobains et Manitobaines qui recevront une alerte sur leurs appareils mobiles mercredi, car divers paramètres entrent en ligne de compte.

Publicité

Ceux-ci incluent la compatibilité, le logiciel et les paramètres de l’appareil, la connexion à un réseau LTE ainsi que la portée des antennes cellulaires.

La comptabilité des appareils, selon le fournisseur de service cellulaire, peut être vérifiée sur le site Internet du système (Nouvelle fenêtre)