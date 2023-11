Les abus envers les arbitres augmentent, le réseau du sport étudiant en souffre

Malgré des appels au calme ces dernières années, les abus verbaux et physiques envers les arbitres continuent d’augmenter dans le Réseau du sport étudiant de Québec et Chaudière-Appalaches. Une situation « urgente » qui amène l’organisme à lancer une vaste campagne de sensibilisation.

On a vraiment l’impression que la pandémie a empiré les choses sur ce que les gens se permettent de dire et ils ne réalisent pas la portée de leurs paroles , lance le directeur général du RSEQ-QCA , Mathieu Rousseau.

Alors que les inscriptions dans les équipes scolaires sont en forte hausse dans la région, d'environ 2500 étudiants-athlètes l’an dernier à 3500 cette année, le taux de rétention des jeunes arbitres continuent de baisser. Avec comme principale raison les abus des spectateurs et des entraîneurs dont sont victimes les officiels.

Les entraîneurs qui ont un comportement problématique, il y en a facilement six à sept fois plus qu’avant. Mais c’est quand même plus les spectateurs qui vont dire des choses regrettables. Les cas les plus extrêmes qu’on voyait peut-être une ou deux fois par année, on les voit tous les mois ces temps-ci , décrit Mathieu Rousseau.

Une campagne de sensibilisation

Résultat, la direction du RSEQ-QCA doit consacrer deux fois plus de temps qu’avant uniquement aux enjeux liés à l’arbitrage. Sensibiliser les parents des jeunes étudiants-athlètes au respect n’est pas dans la mission inhérente de l’organisation, mais la situation actuelle l'exige.

Notre mission, c’est l’éducation par le sport et là on a l’impression que cette situation-là nuit à l’éducation , explique Mathieu Rousseau.

Ouvrir en mode plein écran Des panneaux de sensibilisation seront distribués dans les écoles de la région. Photo : Radio-Canada

Attention! Sport scolaire, citoyens en formation , peut-on d’ailleurs lire sur de grands panneaux d’affichage jaunes qui seront distribués aux écoles de la région dans le cadre de la campagne Respecte le jeu : protégeons nos arbitres .

Les panneaux, qui incluent aussi un code du spectateurs , seront mis en évidence près des gradins lors des parties de sport scolaire. À cela s’ajoutent une vidéo et un message audio de sensibilisation à diffuser avant les parties, une lettre à envoyer aux parents en début de saison et un site web regroupant toutes ces nouvelles ressources.

D’attendre un arbitre après un match, de crier certaines choses qui ne se diraient pas en dehors d’un contexte sportif, c’est ça qu’on veut dénormaliser , ajoute le directeur général du RSEQ-QCA .

Des comportements à dénoncer

Signe que la nouvelle campagne de sensibilisation est accueillie à bras ouvert, les responsables des arbitres de pratiquement toutes les associations sportives de la région étaient réunis pour le lancement, mardi matin.

Plusieurs avaient des exemples récents de comportements problématiques à donner. Coordonnateur des officiels à Hockey Québec-Chaudières-Appalaches, Philip Thivierge supervisait des arbitres recrues lors d’un match atome C, la semaine dernière à Thetford Mines. Il s’est fait interpeller après avoir guidé ses jeunes arbitres dans l’application du règlement concernant le port du protège-cou.

Ouvrir en mode plein écran Les jeunes arbitres sont ceux qui sont le plus ciblés par les partisans, estime le coordonnateur des officiels à Hockey Québec-Chaudières-Appalaches, Philip Thivierge Photo : Radio-Canada

J’expliquais à un entraîneur que c’est un avertissement qu’on donne dans un cas comme ça et un parent dans les estrades s’est mis à me crier d’aller lire mes règlements. Moi, ça fait 30 ans que j’arbitre et je suis là pour aider trois jeunes de 13 et 14 ans. Je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas été sur la glace.

La situation n’est toutefois pas pire au hockey qu’ailleurs, estiment les divers responsables. Président des arbitres de basketball de la région de Québec, Guillaume Breton a de plus en plus de difficulté à garder les jeunes arbitres qu’il forme.

Les parents sont plus durs à gérer qu’avant, malheureusement. [...] L’an passé, on a formé 42 nouveaux arbitres et j’en ai perdu 17 qui ont fait entre un et sept matchs. Il y en a qui ont écrit tout simplement qu’ils n’étaient pas capables de supporter la pression ou les commentaires qu’on leur faisait.

Un projet-pilote au basketball

Le basketball a d’ailleurs été choisi par le RSEQ-QCA pour un projet-pilote. À partir de la semaine prochaine, les arbitres mineurs ou recrues porteront un brassard vert fluo pour aviser les entraîneurs et les spectateurs de leur statut.