Mort de deux pêcheurs à Miscou : l’UPM veut des normes de sécurité plus serrées

L'Union des pêcheurs des Maritimes a bon espoir que les normes de sécurité sur les navires côtiers seront resserrées en 2024.

L'association a réagi à la publication de l'avis du Bureau de la sécurité des transports du Canada ( BST ) concernant l’enquête sur la mort de deux pêcheurs lors d’une sortie en mer près de Miscou, dans la Péninsule acadienne, le 6 mai.

L’accident a fait l’objet d’une enquête courte de la part du BST qui n’implique pas de rapport détaillé.

Un accident maritime a coûté la vie à deux pêcheurs, le 6 mai 2023 au large de l'île Miscou. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Dans une lettre adressée à Transports Canada, à Pêches et Océans et à Travail sécuritaire NB, le directeur de l’enquête, Clifford Harvey, leur fait part de ses découvertes.

Le BST a déterminé que le homardier Tracy Dawn était très chargé de 119 casiers pesant chacun 45 kilos au moment de l’incident et que le navire n’avait jamais été inspecté par Transports Canada.

Eugène Beaudin, âgé de 58 ans, et son petit-neveu Normand Beaudin, 33 ans, sont morts après être tombés à l’eau lors d'un naufrage.

Chaque casier de homard pèse près de 45 kilos. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Accès difficile aux casiers

Il est difficile de dire si le navire était chargé au-delà de sa capacité, étant donné qu'il n'y a pas eu d'évaluation sur le chargement maximal que le bateau pouvait supporter , a expliqué Clifford Harvey.

Selon l’avis du BST , l’accès à l’arrière du Tracy Dawn n’était possible qu’en grimpant sur le toit de la passerelle pour passer par-dessus les casiers empilés.

Des trappes à homard sur le bord d'un quai, près d'un bateau de pêche. Photo : Radio-Canada / René Landry

Dans ce cas, l’équipage ne pouvait pas marcher sur le pont pour accéder à la poupe. De plus, la porte de la timonerie, qui abrite les appareils de navigation, était bloquée par les piles de casiers, tout comme la bouée de sauvetage du navire. La visibilité vers l’arrière était également limitée par les nombreux casiers.

Quand les deux membres d’équipage ont tenté de se rendre à l’arrière pour déposer les casiers, ils sont tous deux tombés par-dessus bord et ont été mortellement blessés, écrit le directeur des enquêtes au BST .

Au moment de la tragédie, il y avait des vents soutenus soufflant à 15 nœuds.

Pas d’évaluation de la stabilité

Selon Luc LeBlanc, conseiller en pêche à l’Union des pêcheurs des Maritimes ( UPM ), un bateau a une charge maximale qui doit absolument être respectée sinon on met en péril la stabilité du navire.

L'avis de sécurité du BST souligne effectivement que le Tracy Dawn était immatriculé auprès de Transports Canada, mais qu’aucun dossier n’indiquait qu’une évaluation formelle de la stabilité avait été effectuée. Les charges maximales ou les plans de chargement du navire n’avaient pas été calculés ou vérifiés, selon le BST .

L'entrée du quai de Miscou. Photo : Radio-Canada / René Landry

Malgré l’obligation légale, le bateau n’avait pas de procédures écrites sur le travail sécuritaire et l’enquête n’a trouvé aucune trace d’une évaluation formelle de sécurité.

Au Canada, une des grandes faiblesses est que 90 % des bateaux côtiers ne subissent pas à l'heure actuelle d'inspection obligatoire. Cela va changer au Nouveau-Brunswick en 2024 , reprend Luc LeBlanc, de l’ UPM .

Va falloir faire un effort important et collectif, pas seulement l' UPM et Transports Canada, vraiment un effort collectif de tous les membres d'équipage pour avoir une culture qui est beaucoup plus sécuritaire , poursuit-il.

Un milieu de travail

L'Union des pêcheurs des Maritimes se réjouit cependant qu'à partir de juin 2024, la province devrait réglementer, avec Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick, de façon beaucoup plus stricte les bateaux de pêche en les définissant comme milieu de travail, ce qui n'était pas le cas avant, avec davantage d'inspections sécuritaires selon ce qu'en comprend l' UPM .

Ça va activer toute une série de règles et de mesures sécuritaires. Donc des leçons apprises à long terme? Je dirais que oui.

Comme n'importe quel milieu de travail, les capitaines seront légalement responsables de la sécurité de leurs employés, ils seront responsables de développer des procédures d'urgence, les équipages seront obligés de les connaître par cœur, et il y aura des inspections régulières sur les quais.

Selon l'Union des pêcheurs des Maritimes, Transports Canada est aussi en train de renforcer son système d'enregistrement des navires pour le rendre beaucoup plus rigoureux, mais le syndicat croit qu’à long terme il faudra faire face à la réalité qu'il n'y a peut-être pas assez de ressources pour inspecter tous les navires de pêche.

On est dans une profession qui doit mitiger les risques. Le risque zéro dans les pêches n’existe pas, n'a jamais existé et n’existera jamais. Mais on peut apprendre à mitiger les risques de façon plus efficace. On peut mieux faire les choses et c’est une responsabilité collective entre les membres d’équipage et les autorités , estime Luc LeBlanc.

