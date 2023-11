Saisie de drogues d’une valeur de plus de 2 M$ à Red Deer

Des drogues d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, comprenant du fentanyl et de la méthamphétamine, ont été saisies à Red Deer, en octobre. C’est la plus importante saisie de drogues de l’histoire de la ville.

Le 19 octobre, les Équipes policières intégrées de l’Alberta (ALERT) ont effectué la saisie à la suite d’une perquisition de la maison d’un homme. Celui-ci avait été arrêté après avoir été suspecté de trafic de drogues dans le centre-ville de Red Deer.

Le suspect de 43 ans a été accusé de possession de drogues en vue du trafic, de possession de biens criminellement obtenus ainsi que de 28 autres infractions liées aux armes à feu. Il restera en détention jusqu’à sa date de comparution prévue le 4 décembre.

L’homme était déjà connu des services de police et était soumis à une interdiction de possession d'armes à feu à la suite d’une enquête à Fort McMurray datant de 2002.

Compte tenu du volume de drogues et des informations de notre enquête, il est juste d'affirmer que ce suspect fournissait de la drogue à des revendeurs de rue à Red Deer et dans les environs.

Des membres d' ALERT ont saisi 6,8 kg de fentanyl, 6,5 kg de méthamphétamine, 0,4 kg de cocaïne ainsi que 1,9 litre de GHB. De l’argent comptant, d'un montant de 17 286 $, ainsi que neuf armes à feu déclarées volées ou dont le numéro de saisie a été effacé ont aussi été saisis. La majorité des armes à feu étaient chargées et une grande quantité de munitions était sur place.

Crise des opioïdes

Red Deer n'est pas étrangère à la douleur et aux dangers de l'abus de fentanyl et de méthamphétamine , souligne Brad Lundeen. L'inspecteur soutient que de nombreux décès surviennent en raison de consommation de drogues toxiques en Alberta, majoritairement du fentanyl. Chaque fois que nous faisons des saisies et que nous retirons du fentanyl des rues, c'est une victoire , ajoute-t-il. C'est la quatrième saisie la plus importante de fentanyl effectuée par ALERT en Alberta.

Le fentanyl et la méthamphétamine détruisent notre sentiment de sécurité, la santé et le dynamisme de notre communauté. [...] Lorsque nous faisons une saisie de cette ampleur, cela fait une grosse différence pour notre communauté et pour les régions environnantes.