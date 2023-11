Protection du caribou : Essipit et de Mashteuiatsh maintiennent le cap dans leur poursuite

Les Premières Nations d’Essipit et de Mashteuiatsh annoncent qu’elles maintiennent le cap dans leur poursuite contre le gouvernement québécois. Elles se disent à nouveau exclues des consultations sur le plan de protection du caribou forestier.

C’est ce que les deux communautés ont déclaré mardi dans un communiqué de presse conjoint.

Rappelons qu’Essipit et Mashteuiatsh ont entrepris ce recours judiciaire en février 2022 parce qu’elles jugeaient ne pas avoir été adéquatement consultées lors de l’élaboration du plan de protection. Selon elles, leurs propositions n'ont pas été considérées dans l'élaboration du projet visant à protéger l'espèce.

Nous avons poursuivi nos efforts et gardé espoir, encore récemment, que le Québec agisse honorablement quant à ses manquements à l’obligation de consulter et d’accommoder. Il n’en est rien et il est déplorable pour nos Premières Nations. [...] Pourtant, le Québec a l’obligation de nous consulter en amont, ce qu’il réfute en projetant maintenant une consultation publique de tout le monde en même temps. Cela est tout à fait inacceptable pour nous , a exprimé Gilbert Dominique, chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh.

Ouvrir en mode plein écran Le chef Gilbert Dominique de la communauté Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Les deux communautés déplorent également que le gouvernement ait mis en place des tables et des forums qu’elles jugent inappropriés pour les Premières Nations, comme la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards.

Elles estiment que la stratégie privilégie l'industrie forestière au détriment d’Atiku, le nom donné au caribou.

Elles se disent aussi flouées par Québec, qui selon elles, leur avait promis de les consulter en mars dernier.

L’aide du gouvernement fédéral réclamée

Elles font ainsi appel au gouvernement fédéral afin de pallier l’absence de mesures efficaces venant du Québec et ainsi protéger des zones essentielles à la survie et au rétablissement d’Atiku , peut-on lire.

Il est aberrant de constater que le gouvernement du Québec continue délibérément d’omettre de consulter et d’accommoder nos Premières Nations de façon adéquate et en temps opportun. [...] Nous avons investi des ressources humaines et financières importantes pour être écoutées et entendues. Or, nous avons été conviées à participer à des discussions qui demeurent toujours, pour le moment, stériles, qui ne ressemblent en rien pour nous à une consultation afin de protéger nos droits ancestraux , a déploré pour sa part Martin Dufour, chef de la Première Nation des Innus Essipit.

Une étape importante à venir

Elles ajoutent que leur recours contre Québec en Cour supérieure, qui a été intenté en février 2022, franchira une étape importante à la fin du mois de novembre, puisqu’il y aura une mise à l’état du dossier. Celle-ci permettra l’obtention d’une date de procès.

Avec des informations de Michel Gaudreau