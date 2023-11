Toronto, la ville la plus visitée par les tournées mondiales; Montréal est 8e

Toronto est la ville qui accueille le plus de concerts de tournées mondiales, selon une étude de Radical Storage. La plateforme qui permet d’entreposer ses bagages affirme que 85,1 % des principales tournées mondiales depuis 2015 se sont arrêtées dans la Ville Reine.

Sur le podium, on retrouve aussi Londres , où 83 % des tournées mondiales se sont arrêtées. Chicago et Houston occupent ensemble la 3e place avec 80,9 %. Montréal est la seule autre ville canadienne à se classer; elle arrive au 8e rang à égalité avec New York et Barcelone.

Selon l'étude, Toronto a accueilli 40 dates de tournées mondiales des artistes les plus populaires depuis 2015. Sa proximité avec les États-Unis en fait une étape internationale facile pour les artistes , estime Radical Storage.

La Ville Reine est aussi privilégiée par les artistes en raison des infrastructures imposantes comme le Centre Rogers et l’Aréna Banque Scotia.

Pour parvenir à ce résultat, Radical Storage a examiné (Nouvelle fenêtre) 707 dates de concerts de 21 des plus grands artistes musicaux avec des programmations de tournée mondiale pour déterminer quelles villes ils ont visitées, annulées des concerts ou prévoient visiter en 2024 , indique sur le site Internet de la plateforme.

Les artistes ont été sélectionnés en fonction du classement d’écoutes sur Spotify et ils devaient avoir fait une tournée mondiale depuis 2015.

Aucune ville russe ne figure dans le classement, après de nombreuses annulations de concerts en raison de la guerre en Ukraine.

Si Toronto est la grande gagnante de ce classement, Athènes en est la perdante : 2,1 % des tournées mondiales prises en compte se sont arrêtées dans la capitale grecque.