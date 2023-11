La Monnaie royale canadienne dévoile des pièces de monnaie à l’effigie du roi Charles III

À l'occasion du 75e anniversaire du roi Charles III, la Monnaie royale canadienne, à Winnipeg, a présenté le portrait du nouveau monarque britannique qui apparaîtra sur l'avers de toutes les pièces canadiennes. L'effigie du monarque a été pressée pour la première fois sur une pièce de monnaie de 1 dollar, lors du dévoilement.

La Monnaie royale canadienne commencera bientôt à produire des pièces de monnaie canadiennes affichant le profil du roi Charles III. Ces pièces remplaceront celles à l’effigie de la défunte reine Élizabeth II.

Des échanges de pièces devraient avoir lieu plus tard en décembre dans les boutiques d’Ottawa et de Winnipeg de la société d’État.

Une petite quantité de pièces datées de 2023 à l'effigie du roi devrait être mise en circulation au début du mois de décembre.

Le dessin du portraitiste canadien Steven Rosati a été choisi parmi les propositions de 350 artistes. Il a été envoyé au palais de Buckingham pour approbation.

L'artiste a conçu d'autres pièces pour la Monnaie royale, notamment six pièces en argent représentant des gardiens de but de la Ligue nationale de hockey et une pièce de 1 dollar pour le 100e anniversaire des Maple Leafs de Toronto.

Au début de l'année, le gouvernement fédéral a demandé à la Monnaie et à la Banque du Canada de remplacer l'image de la reine par celle du roi sur les pièces de monnaie et sur le billet de 20 $.

Rebecca Spence, qui est porte-parole de la Banque du Canada, a affirmé que celle-ci avait entamé le processus de conception du nouveau billet, mais qu'elle n'avait pas encore reçu l'approbation du gouvernement fédéral. Contrairement aux pièces de monnaie, il faudra probablement attendre des années avant que le billet ne soit émis.

À ce stade, il est beaucoup trop tôt pour donner des précisions sur la date à laquelle le billet sera conçu , indique Rebecca Spence.

Le billet de 20 $ actuel continuera à circuler pendant des années à venir , ajoute-t-elle.

La Monnaie royale canadienne a déjà mis en circulation des pièces de collection en or pur et en argent à l'occasion du couronnement du roi.

Le roi Charles III est monté sur le trône en septembre 2022, à la suite du décès de sa mère, Élizabeth II, qui était âgée de 96 ans et qui a régné pendant 70 ans.

Le début de son règne a été lancé par un couronnement fastueux auquel ont assisté des dirigeants du monde entier, dont le premier ministre Justin Trudeau.

Toutes les pièces de monnaie canadiennes à l’effigie de la reine qui sont encore en circulation seront toujours considérées comme ayant cours légalement.

Avec les informations de La Presse canadienne