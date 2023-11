Les services d’incendie ont trouvé des restes humains dans une maison de Scarborough, dans l’est de Toronto, qui a été détruite par une explosion et un incendie dimanche.

Le commissaire des incendies de l’Ontario, Jon Pegg, a confirmé mardi que les pompiers qui fouillaient les décombres à la recherche du résident qui manquait à l’appel avaient retrouvé un corps.

Les autorités ne peuvent toutefois pas confirmer qu’il s’agit bien de cette personne. Elles croient que le résident vivait seul. Le coroner n’est attendu sur les lieux que plus tard cette semaine.

Mes condoléances et mes pensées accompagnent la famille et les amis des personnes touchées et tous les résidents qui vivent à proximité , a déclaré le commissaire.

Je sais que ça a été très éprouvant pour tout le monde.

M. Pegg a ajouté que l’enquête sur la cause de la déflagration et du feu qui s’en est suivi est toujours en cours. La maison, située sur la route Kitchener, près de l’intersection de Lawrence Est et Morningside, sera rasée.

Jon Pegg affirme que l’enquête sera très longue et détaillée . Les équipes utilisent de l’équipement lourd pour gérer les débris.

Avec les informations de CBC