L’ancien hôtel de ville de Kénogami sera converti en immeuble à logements

Au cours des prochains mois, une vingtaine de nouveaux appartements verront le jour dans l’ancien hôtel de ville de Kénogami.

La Ville de Saguenay a vendu l’édifice au coût symbolique de 1 $ à l’entreprise Les Toitures d’ici inc.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a participé à l'annonce du projet locatif en compagnie d'élus et des membres de l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Le projet privé de 4,5 millions de dollars permettra de construire des appartements 4 ½, dont le loyer sera d'environ 1400 $ par mois.

La Ville de Saguenay cherchait depuis un bon moment déjà une façon de mettre l'ancien hôtel de ville de Kénogami en valeur.

Pour les citoyennes et citoyens du secteur, ce bâtiment historique se devait d’être restauré. Dans un contexte où le taux d'inoccupation est à son plus bas à Saguenay, il est important d’innover et de trouver de nouvelles solutions pour offrir plus d'hébergement sur le territoire , a indiqué la mairesse Julie Dufour.

Patrimoine préservé

L’entente d’achat prévoit que le bâtiment soit rénové dans le respect des caractéristiques patrimoniales de la façade.

L’ancien hôtel de ville de Kénogami a été construit en 1917 et le mur extérieur principal a été refait en 1931. Le bâtiment est vacant depuis 2017.

Les travaux de changement de vocation sont déjà commencés. Une vingtaine de travailleurs sont affectés au chantier.

Avec des informations de Claude Bouchard