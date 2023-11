En plus d'échapper à l'examen du BAPE pour sa méga-usine de fabrication de batteries, la compagnie Northvolt pense recevoir très rapidement l'autorisation du ministère de l'Environnement pour détruire des milieux humides. Un document, obtenu par Radio-Canada, révèle qu'elle a demandé à Québec en septembre le droit de les remblayer dès le mois d’octobre 2023. En moyenne, les autres projets font face à des délais 15 fois plus longs.

Le dossier de demande d'autorisation ministérielle, obtenu grâce à la Loi sur l’accès à l’information, montre qu'une superficie de 130 000 mètres carrés de milieux humides sera affectée de manière permanente sur le terrain de Northvolt, à cheval entre McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie.

Dans le document de la demande, daté du 6 septembre, on lit que l'entreprise suédoise comptait débuter en octobre le défrichage du terrain, remblayage des milieux humides et préparation du site et terminer ces travaux en décembre.

Ouvrir en mode plein écran Calendrier des travaux soumis par Northvolt au ministère de l'Environnement, le 6 septembre 2023. DS1 et DS2 correspondent à l'usine de fabrication et d'assemblage de batteries. UP5, le site de fabrication de matériaux de cathode. Et RV1, les opérations de recyclage de batteries. Photo : Radio-Canada / Northvolt/WSP

Obtenir une telle autorisation en un mois, c'est extrêmement optimiste. Nous avons analysé les délais de 116 autorisations accordées par la direction régionale de la Montérégie du ministère de l'Environnement depuis 2018. En moyenne, les promoteurs attendent 15 mois avant d'être autorisés à porter atteinte à un milieu humide.

Par exemple, le parc industriel Alta, à Coteau-du-Lac, a patienté 22 mois et l'agrandissement d'un centre logistique à Varennes, 13 mois. Même des constructions d'écoles ont nécessité des délais de 3 à 7 mois pour obtenir leur feu vert du ministère. Et pour détruire des milieux humides dans le cadre du projet de maison des aînés de Carignan : 8 mois d'attente.

Imbroglios au ministère de l'Environnement

Le 10 novembre, nous avons demandé au cabinet du ministre de l'Environnement Benoit Charette si Northvolt avait obtenu son autorisation pour détruire les milieux humides. Réponse : Oui, ils ont cette autorisation ministérielle.

Puis, deux jours plus tard, le cabinet a admis une erreur et nous a plutôt répondu que la demande est toujours en évaluation.

Le 9 novembre, le ministère nous a fait parvenir une série de documents, à la suite de notre demande d'accès. Le calendrier des travaux y figurait. Le 14 novembre, nous avons partagé ce tableau avec Northvolt pour l'interroger à ce sujet. Le lendemain, le ministère nous a contactés pour nous demander de détruire et cesser d'utiliser ce document.

Par inadvertance, le document a été transmis sans masquage. Nous demandons votre collaboration afin de détruire immédiatement les documents transmis, et ce, dans tous vos appareils informatiques (téléphone mobile, ordinateur, tablette…) et d’en cesser l’utilisation.

Ouvrir en mode plein écran Le projet de l'entreprise suédoise a été annoncé en grande pompe le 28 septembre. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Northvolt accompagnée par le ministère

Le temps est important pour l'entreprise suédoise, qui veut entrer en production le plus tôt possible, dès 2026.

En réponse aux questions de Radio-Canada, la compagnie explique que le dépôt de sa demande d'autorisation fait suite à des rencontres tenues entre Northvolt et les experts du ministère, afin de bien comprendre les exigences du ministère et s’y conformer .

À l’issue de ces rencontres, Northvolt a réalisé des efforts considérables pour rencontrer les exigences et minimiser les impacts sur les milieux.

Selon le ministère de l'Environnement, des fonctionnaires ont commencé à discuter avec Northvolt à partir du 1er mai 2023, mais c'est au mois de mars que certains ont été informés du projet.

La directrice du Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec, Andréanne Blais, qui surveille les projets de la filière batterie du côté de Bécancour, affirme qu' il y a des analystes au ministère qui ont été attitrés pour accélérer les dossiers, dans le cadre de la stratégie batteries .

De ma perception, il y a iniquité dans le traitement des demandes.

Depuis 2020, le ministère à l'Environnement a donné la consigne à ses fonctionnaires d'adopter une nouvelle « culture d'accompagnement des clients ». Le sous-ministre de l'époque leur avait écrit : Il faut s'occuper de chaque demande comme si c'était la nôtre, comme si nous étions le promoteur.

1:21 Le futur site de l'usine, vu des airs

La future méga-usine de Northvolt menace de faire disparaître 60 % des milieux humides du site, si la demande est acceptée. Certains de ces milieux humides sont classés d'intérêt métropolitain , par la Communauté métropolitaine de Montréal. Plus de 85 % des milieux humides de la Montérégie ont déjà disparu.

Qu'ils soient des marais, des marécages, des étangs ou des tourbières, les milieux humides sont comme des reins pour la nature. Ils filtrent et font office de tampon pour prévenir autant les inondations que les sécheresses, et pour réguler les débits d'eau.

Jusqu'à 7 millions de dollars en compensations La destruction de ces milieux obligera la compagnie à verser une compensation au ministère de l'Environnement. Selon notre estimation, basée sur un outil de calcul du ministère, Northvolt devra payer entre 4,6 et 6,7 millions de dollars, tout dépendant de la qualité et l'état de dégradation des milieux qui sera reconnue par Québec.

La firme CIMA+, mandatée par Northvolt, a inventorié 74 milieux humides sur le site, dont 8 étangs, 19 marais, 28 marécages arborescents et 19 marécages arbustifs. Il y a aussi deux cours d'eau.

Les milieux humides sont riches en espèces animales et végétales. CIMA+ a identifié 65 espèces d'oiseaux sur le site, dont l'hirondelle rustique (considérée menacée par le gouvernement fédéral), le pioui de l'Est (classé préoccupant ) et le petit blongios ( vulnérable au provincial et menacé au fédéral).

Selon les documents soumis par Northvolt, il n'est pas exclu que les travaux causent des mortalités chez ces oiseaux, mais des efforts considérables ont été mis en place, assure l'entreprise, pour éviter les milieux sensibles .

Northvolt promet aussi de tout faire pour ne pas nuire à la tortue-molle à épines, désignée menacée au Québec, et identifiée sur le site. Aucune rainette faux-grillon ou couleuvre n'a été observée, selon CIMA+.

Deux espèces floristiques susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec, le caryer ovale et le chêne bicolore, ont aussi été détectées sur place.