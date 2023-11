Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) dénonce la « conduite inexcusable et disqualifiante » de la commissaire à la lutte contre le racisme de Montréal, Bochra Manaï, et demande sa démission.

Dans une publication sur le réseau social X (ancien Twitter), la vice-présidente pour le Québec de l'organisation juive, Eta Yudin, dénonce d’abord le silence et l’inaction de Mme Manaï après les actes haineux, antisémites, qui ont été posés dans les dernières semaines à Montréal, citant des cocktails Molotov lancés sur des institutions juives et des balles tirées sur des écoles juives.

Mme Yudin ajoute que la commissaire à la lutte contre le racisme a en outre partagé en ligne des contenus de groupes qui ont célébré le massacre du 7 octobre.

Les Québécois de toutes origines ont raison de s’unir et d’exiger un commissaire à la lutte contre le racisme qui respecte nos principes collectifs et qui fait preuve de jugement.

Ce n’est pas la première fois que le mutisme de Mme Manaï concernant des actes haineux est condamné.

Vendredi dernier, la commissaire à la lutte contre le racisme de Montréal avait répondu à des critiques en ce sens, en soulignant que son rôle n’était pas d'être une représentante publique, mais qu’il visait plutôt le changement à l’intérieur de l’appareil municipal.