5 haltes littéraires avant le Salon du livre de Montréal

En attendant le Salon du livre de Montréal, qui aura lieu du 22 au 26 novembre au Palais des congrès, le Salon dans la ville transporte des événements littéraires un peu partout dans la métropole pour une troisième année.

Discussions, performances, dédicaces, conférences et ateliers… une centaine d’options rafraîchissantes sont à nos portes pour aller à la rencontre des livres. Voici cinq moments pour vivre les livres hors du Salon.

1- Lancement collectif : Cabaret poétique avec Le Noroît

Le poète et professeur de littérature Hector Ruiz présentera son livre « Appartenir ».

À La Cale – pub zéro déchet

Mercredi 15 novembre

Avec Marise Belletête, Camille St-Jacques Couture, Mimi Haddam, Rosy L. Daneault, Hector Ruiz, Rémi Labrecque, Philippe Chagnon, Nana Quinn, Simon Painchaud, Louise Warren, Charlotte Francoeur et Mélissa Labonté.

La maison d’édition Le Noroît propose un lancement collectif de ses œuvres automnales. Les œuvres poétiques À jamais, Je parle de vos silences, Reines-compost, La ligne d'incertitude, Appartenir, Mon cœur est une balle perdue, Attendez de m'enterrer pour chanter, Ellipses, Je laisse les enfants disparaître et Le reste grandit seront célébrées avant de laisser place, dès 21 h, à une soirée karaoké.

2- Écrire en amitié

Au Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal

Vendredi 17 novembre

Avec Roxane Desjardins, Mikella Nicol, Camille Toffoli et Jules Clara.

Jules Clara anime une table ronde sur les amitiés et la sororité durant cette rencontre entre trois œuvres et leurs autrices : Camille Toffoli (S'engager en amitié), Roxane Desjardins (Trou noir) et Mikella Nicol (Mise en forme).

3- Cabaret accents queers avec Samuel Larochelle et ses complices

L'auteur Samuel Larochelle animera la soirée Cabaret accents queers.

À l’Usine C

Vendredi 17 novembre

Avec Xénia Gould, Michel Marc Bouchard, Samuel Larochelle, Marie Darsigny, Vlad Alexis, Anne-Sarah Charbonneau et Barbada.

Conçu par des artistes de la communauté queer et offert à tout le monde, ce cabaret met de l’avant les voix LGBTQ+ et mélange les chroniques intimes, l’humour, la poésie, le conte, le slam et la chanson. Les lectures porteront sur des enjeux queers ou sur des personnages issus de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Un cocktail-party animé par DJ Barbada suivra l’événement jusqu’à minuit.

4- Écrire le sport : perspectives féministes

À la librairie Un livre à soi

Dimanche 19 novembre

Avec Florence-Agathe Dubé-Moreau et Mikella Nicol.

Les autrices Florence-Agathe Dubé-Moreau (Hors jeu, Les Éditions du remue-ménage) et Mikella Nicol (Mise en forme, Le Cheval d’août) ont toutes deux puisé dans leurs expériences personnelles pour écrire leur livre. La discussion littéraire permettra aux participants et participantes d’en savoir encore plus sur leur rapport à l’industrie sportive dans une perspective féministe.

5- Boom Boom : échos à Desjardins

Au Quai des Brumes

Dimanche 26 novembre

Avec Jean-Lou David, Mélodie Rheault, Marjolaine Beauchamp, Rosalie Roy-Boucher, Sonia Cotten, Rose-Aimée Automne T. Morin et Jocelyn Sioui.

Les Éditions du Quartz célèbrent les 25 ans de l’album culte Boom Boom de Richard Desjardins. Treize auteurs et autrices se sont approprié une chanson de l’album pour écrire un texte qui résonne autant que la voix de l'auteur-compositeur-interprète. C’est dans un lieu emblématique de la culture musicale et littéraire, aimé de Desjardins, Le Quai des brumes, que se déroulera le lancement du collectif. Le tout sera aussi musical que littéraire, mais surtout, chaleureux!