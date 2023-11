Abus verbal et physique, un sondage révèle les conditions de travail des enseignants

L’Association des enseignants du Nouveau-Brunswick demande au gouvernement provincial de s’attaquer aux graves problèmes auxquels les enseignants sont confrontés au sein du système scolaire.

Cette requête survient au moment où l’association a rendu publics les résultats d’une enquête faite auprès de 3000 enseignants des écoles anglophones de la province.

Classes surpeuplées, violence verbale, abus physiques, pauvreté : ces travailleurs dressent un tableau noir de la situation dans les écoles néo-brunswickoises.

Le président de l’association, Peter Lagacy, affirme que les résultats du sondage sont profondément préoccupants.

Plus que jamais, les enseignants font face à des critiques injustes et sont victimes de diffamation sur les médias sociaux , dit-il. Il s’agit d’enjeux pressants qui sont inacceptables et qui s’aggravent.

Ouvrir en mode plein écran Peter Lagacy, président de l'Association des enseignants du Nouveau-Brunswick. Photo : (Ed Hunter/CBC)

Peter Lagacy ajoute que les enfants passent leurs journées dans des écoles surpeuplées et des classes manquant de personnels. Les remplaçants appelés aux renforts sont des membres de la communauté qui n’ont pas de baccalauréat en éducation ou de certifications.

Publicité

Les enseignants sont à bout de souffle , clame Peter Lagacy.

Données du sondage

Le sondage a été envoyé aux 6400 membres de l’association et 2916 d’entre eux y ont répondu dans les 36 premières heures.

Les enseignants devaient se baser sur ce qu’ils avaient constaté à leur lieu de travail sur une période de deux semaines à la mi-octobre.

Bien que tous n’aient pas répondu à l’ensemble des questions du sondage, les résultats ont permis à l’association de sortir de nombreuses données.

Je crois que c’est évident en regardant les résultats de notre sondage que les problèmes dans les salles de classe en ce moment sont bien réels.

Près de la moitié des répondants ont indiqué avoir vécu de la violence physique ou verbale.

Publicité

Sept enseignants sur dix disent que la réalisation de leurs tâches a été compromise en raison du surpeuplement des classes ou d’une mauvaise ventilation.

Un total de 83 % des répondants ont signalé avoir dû aider un élève à se nourrir ou s’habiller au moins une fois. Peter Lagacy qualifie cette réalité de décourageante.

Recrutement, rétention, argent

L’Association des enseignants du Nouveau-Brunswick réclame deux choses en priorité à la province : une stratégie de recrutement et de rétention ainsi que l’augmentation du financement.

Peter Lagacy dit ne pas pouvoir estimer le montant requis pour résoudre les problèmes.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick Susan Holt. Photo : (Ed Hunter/CBC)

Le cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, déclare que les données révélées par ce sondage reflètent ce que vivent ses enfants chaque jour.

Ils vont dans des écoles où leurs camarades de classe ont faim , dit-elle. On le voit bien qu’il y a de véritables défis dans les écoles auxquelles nos enseignants font face. Il faut les écouter et leur donner les ressources nécessaires afin que nos élèves aient l’éducation de calibre mondial qu’ils méritent.

Susan Holt avance que les enseignants ont été victimes d’un manque de respect constant ces dernières années et qu’il est temps pour la province d’écouter ce qu’ils ont à dire. C’est la première étape, dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Kevin Arseneau est député vert dans la circonscription de Kent-Nord, au Nouveau-Brunswick. Photo : (Ed Hunter/CBC)

Le député du Parti vert Kevin Arseneau croit pour sa part que la situation dans les écoles est désastreuse.

Il dit avoir parlé à plusieurs enseignants vivant de la violence verbale de gens de la communauté et de parents.

Le ministère de l’Éducation et l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick n’étaient pas disponibles pour une entrevue au moment de l’écriture de cet article.