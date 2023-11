De petites mains au grand coeur

Depuis 40 ans, les Artisans Mains habiles de Shawinigan fabriquent des objets décoratifs ou utilitaires au profit du Noël du pauvre. Au fil des années, l’organisation est demeurée bien vivante grâce à ses 26 bénévoles artisans. C’est en faisant une incursion dans leur atelier un après-midi de novembre que nous avons pu découvrir le secret de leur succès.

Il neige sur Shawinigan. Empêtrés dans nos manteaux, nos sacs, nos carnets de notes, nos téléphones, la caméra, le trépied, nous entrons dans les locaux du Centre des aînés de Shawinigan. À travers les dédales de l’ancienne école, nous gagnons des locaux au sous-sol. Dans les escaliers, on peut entendre le claquement des métiers à tisser.

On nous ouvre la porte sur un monde où le temps ne compte plus. D’un côté, quatre artisans manipulent des métiers à tisser aux écheveaux multicolores. D’un autre, trois femmes tricotent, fabriquent des lavettes. Dans un autre espace, quatre personnes se penchent soit au-dessus des machines à coudre ou au-dessus d’une table de couture. On est en train de faire des tabliers pour hommes , me dit l’une d’elles.

Je suis étonnée d’abord de voir tout ce monde concentré à la tâche, se consultant sur les façons de faire. Je constate que chaque module est comme une petite usine de production. Tous travaillent en commun même si chacun a sa propre tâche. L’ambiance est agréable. On a envie de se mettre aussi à la tâche.

Le jeudi après-midi, c'est les tricoteuses et les couturières. Il y a le lundi et le mercredi que c'est le tissage. Mais le local est toujours ouvert du lundi au vendredi. Celles qu'ils veulent venir, elles viennent confectionner à leur guise et y’en a qui préfèrent confectionner chez elles , m’explique la coordonnatrice accompagnement transport au Centre d'action bénévole Trait d'union, Denise Buist.

Les Artisans Mains habiles de Shawinigan Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Les Artisans Mains habiles de Shawinigan Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Les Artisans Mains habiles Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Les Artisans Mains habiles Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Les Artisans Mains habiles de Shawinigan Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Les Artisans Mains habiles de Shawinigan Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Je rencontre Fleurette Desaulniers qui vient depuis 15 ans. Au début, j'ai fait du tissage, mais maintenant, je fais plus de tricot. Puis je fais des lavettes et puis je fais des pantoufles.

Devant elle, Michelle Gélinas tricote un châle dont la douceur rivalise avec les plus soyeuses peluches Squishmallows. Je vais dire à Denise de t’appeler quand il sera fini. Je sais pas comment elle vend ça, c’est pas moi qui gère ça , me dit-elle en souriant, devant mon ravissement. Michelle est un peu la vedette du groupe. Elle est non-voyante. Elle vient tricoter avec les autres depuis deux ans environ.

C’est bon pour le moral, de côtoyer les autres , me confie Fleurette Desaulniers.

Créer ensemble

Le parcours des unes et des autres est sensiblement le même. Chacune pratiquait son loisir créatif seule chez elle puis une amie a fini par les inviter. Une fois venues, elles ne repartent plus. Ce que j'aime, c'est qu'on peut parler de notre vie comme on peut parler juste de notre travail. Ça dépend des choix de chacun , ajoute Thérèse Dandurand.

Au fil des conversations, je réalise que leur plus grand plaisir, c’est de pratiquer leur loisir créatif favori avec des personnes qui partagent la même passion. C’est pour ça, je pense que ça fait longtemps que le mouvement tient , confirme Thérèse. Elle me raconte qu’une bénévole, qui a dû s’arrêter pour des raisons de santé, avait son métier à tisser préféré qu’elle appelait son amour . Ça l'a sauvée de beaucoup de problèmes. J’en ai quelques-unes qui sont arrivées et ça les a aidées aussi à passer des moments difficiles.

Des articles populaires

Les créations des artisans sont très variées et parfois insoupçonnées. Présentement, on fait des tabliers, on a des petites pochettes pour téléphone pour se promener. On a fait des petites poches pour les gourdes, on a fait des bavettes pour les personnes qui en ont besoin , m’énumère Solange Milot.

Au coin tissage, l’une tisse des linges de vaisselle, l’autre des chemins de table… et Jocelyn Cilse, lui, tisse du ruban de cassette vidéo! C’est pour faire des sacs réutilisables à mon grand étonnement.

Depuis leur fondation en 1983, les Artisans Mains habiles ont remis près de 95 000 $ au Noël du pauvre afin d’aider des familles démunies de Shawinigan et des environs par la vente de leur création. Ça remplit de fierté le cœur des artisans.

Les créations des Artisans Mains habiles vendent leurs créations au profit du Noël du pauvre. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Oeuvres créées par les Artisans Mains habiles. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Oeuvres créées par les Artisans Mains habiles. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Oeuvres créées par les Artisans Mains habiles. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Quand on me dit qu'on a vendu pour 500 $, pour moi c'est épatant, ça me fascine. Je suis contente de dire qu'on a produit quelque chose pour ces gens-là. Nous autres, on fait pas ça pour nous autres. C'est juste pour s'amuser qu'on fait ça. Puis de savoir que les gens peuvent profiter de cet argent-là c'est formidable. Nous autres c'est vraiment le don de soi, c'est ce qu'on veut.

Dans le hall d’entrée du Centre d’action bénévole, les créations des artisans destinées à la vente sont exposées sur différentes étagères. L’importance de l’inventaire témoigne du nombre d’heures passées, parfois à l’atelier, parfois à la maison à la confection de ces objets qui feront partie du quotidien d’autres personnes. Chacun d’entre eux ramène à notre esprit l’image de toutes ces mains qui ont tissé, filé, tricoté, coupé, cousu généreusement pour le bien des autres. Ce ne sont pas que des objets que ces mains habiles créent, c’est aussi une preuve d’amour pour leurs concitoyens.